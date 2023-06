Ima li kraja nizu nestabilnih dana? Meteorolog Ivan Čačić otkriva što nas čeka u idućem razdoblju

Ujutro i prijepodne promjenljivo oblačno, povremeno s kišom - i to prije svega u gorskim i središnjim krajevima te na Jadranu gdje će biti pljuskova i grmljavine koji ponegdje mogu biti izraženiji, osobito u Istri i na širem području Rijeke. U većini istočnih predjela i na jugu Dalmacije većinom bez oborina uz sunčana razdoblja. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, a na Jadranu većinom umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 16, na Jadranu od 16 do 20 Celzijevih stupnjeva.

Od sredine dana i u središnjoj Hrvatskoj povremeno će biti kiše, te pljuskova i grmljavine, ali i sunčanih razdoblja. Vjetar većinom slab, a uz nestabilnosti kratkotrajno može biti i jak. Najviša temperatura 23 ili 24 stupnja.

U istočnim predjelima u drugom dijelu dana također vrlo nestabilno, pa će uz sunčana razdoblja mjestimice biti kiše te pljuskova i grmljavine, a ponegdje je prolazno moguće i olujno nevrijeme. Poslijepodne temperatura 24 ili 25 stupnjeva.

Poslijepodne i navečer u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Još ponegdje prolazno može biti kiše ili pljuskova i grmljavine i to prije svega na širem riječkom i gorskom području. Vjetar u gorju uglavnom slab. Na Jadranu umjereno jugo koje će prema večeri posvuda oslabjeti. Najviša temperatura od 18 do 21, a na Jadranu do 25 stupnjeva.

U Dalmaciji u drugom dijelu dana isto tako djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku pa lokalno još može biti pljuskova i grmljavine, prije svega u unutrašnjosti Dalmacije. Na moru, još će rano poslijepodne puhati umjereno jugo. Temperatura od 24 do 26 stupnjeva.

Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenljivo i nestabilno uz čestu kratkotrajnu kišu te lokalne poslijepodnevne pljuskove i grmljavinu. Vjetar većinom slab, a temperatura bez veće promjene.

Na Jadranu sunčanije, ali i dalje lokalno može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar većinom slab.

Za vikend vrlo nestabilno, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom osobito u subotu kad, prije svega u unutrašnjosti, ponegdje može pasti i veća količina oborine.

