Vrijeme će cijeli tjedan biti pravo zimsko. Hladno, povremeno s oborinama, a na Jadranu će i dalje puhati jaka bura. Ne bi trebalo biti problema kao jučer i danas, no poteškoća u prometu, više od uobičajenih, može biti. Više o prognozi vremena donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Jak vjetar i jak snijeg recept su za prometni kolaps. Iako, prema službenim podacima najviše snijega ukupno ima na Zavižanu, skoro metar, onog novog jutros najviše je izmjereno, očekivano u Gospiću: čak 47 centimetara, koliko je palo između dva mjerenja visine, tijekom 24 sata. Stoga ni prekid prometnih pravaca ne čudi, uz vijavice i zapuhe, ceste je u ovakvim uvjetima naprosto bilo nemoguće održati prohodnima

Dobra je vijest da se vrijeme smiruje, oborina će u utorak biti manje nego u ponedjeljak, a od upozorenja ostaju samo ona na jaku i olujnu buru duž Jadrana.

U unutrašnjosti jutro oblačno, a na moru promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima. U gorju je moguće još malo snijega, a u Dalmaciji kiše: u zaleđu i susnježica. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita uglavnom i s olujnim udarima. Jutarnja temperatura na kopnu će biti od -4 do 1, a na moru od 3 na sjevernom do 8 stupnjeva ponegdje na južnom dijelu. Jug je topliji, između ostalog i zbog dotoka nešto toplijeg sredozemnog zraka, za razliku od onog vrlo hladnog s kontinenta pod čijim je prevladavajućim utjecajem sjever.

Oblačno će se na kopnu zadržati i poslijepodne: uglavnom bez oborina, uz povremeno umjeren sjeveroistočnjak i temperaturu oko 5 stupnjeva.



Oblačno i većinom suho bit će i u Slavoniji i Baranji. Također ostaje hladno uz slab sjeverac i temperaturu od 3 do 5 stupnjeva.



U gorju tijekom dana tek pokoja pahulja, na sjevernom Jadranu mala mogućnost za kap kiše. Dok će u gorskoj Hrvatskoj većinom biti oblačno, na moru će provirivati i sunce. Puhat će umjerena i jaka, na mahove podno Velebita i olujna bura. Temperatura u gorskoj Hrvatskoj i danju oko nule, na višim nadmorskim visinama i niža, dok će na sjevernom Jadranu biti najčešće od 6 do 11 stupnjeva.

U Dalmaciji u utorak poslijepodne najviše sunčanih razdoblja, no uz povremeno oblačnije vrijeme, ovdje je tijekom dana isto i najviše šansi za mjestimičnu kišu. Dakle, dosta promjenjivo. Uglavnom će puhati umjerena i jaka bura, prema kraju dana na sjevernom dijelu u jačanju. Temperatura na obali između 10 i 15 stupnjeva, dok će u zaleđu biti znatno hladnije.

Tri dana kopno

I idućih nekoliko dana u unutrašnjosti će prevladavati oblačno. Povremeno susnježica i snijeg, i to prije svega u gorju: češće u srijedu i četvrtak prijepodne. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura se neće značajnije mijenjati do petka za kad se ipak očekuje malo manje hladno.

Tri dana more

Na Jadranu i sredinom tjedna promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremeno će padati kiša, češće u Dalmaciji. Bit će i vjetrovito, osobito u srijedu kad će bura ponovno pojačati. Krajem dana u Dalmaciji će zapuhati umjereno i jako jugo. Slabljenje i bure i juga očekuje se u petak, a s tim i manji porast temperature zraka.

Vrijeme će za vikend biti povoljnije, poglavito u nedjelju kad bi posvuda trebalo biti više sunčanih razdoblja. U subotu još promjenjivo, oblačnije na kopnu, no ukupno očekujemo i blagi porast temperature. To ne znači da će biti toplo, ali će svakako biti toplije nego veći dio ovog zimskog tjedna.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.