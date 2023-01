Idućih nekoliko dana iznad našeg područja zrak će izrazito brzo strujati u višim slojevima atmosfere, zbog čega će se isto tako brzo izmjenjivati i karakteristike vremena, odnosno sunčana i ona oblačnija razdoblja. Oblaci će tu i tamo nositi i oborine, no uglavnom slabe. Više doznajte u prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Darija Brzoje.

Novo jutro će u većini krajeva biti dosta sunčano, suho, stabilno. Pritom je u unutrašnjosti, na zapadu mjestimice moguća i kratkotrajna magla. Malo oblaka, većinom na istoku i sjeveru. Vjetar slab, na sjevernom Jadranu uglavnom zapadni, a južnije u Dalmaciji bit će još malo bure u početku. Navečer će okrenuti na jugo, prolazno. Upozorenja za srijedu nema: jutarnja temperatura, u unutrašnjosti će biti od -4 do 1, u gorju malo niža, a na Jadranu uglavnom između 1 i 6 stupnjeva. Dakle, ipak, jutro će biti malo manje hladno.

U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne djelomice sunčano, ali uz promjenjivu, povremeno i povećanu naoblaku. Bez oborina i bez vjetra ili uz slab jugozapadnjak ovdje u središnjoj Hrvatskoj i temperaturu najčešće oko 8, 9 stupnjeva.

Vrlo slično i u Slavoniji i Baranji. Možda nešto promjenjivije, malo više oblaka, a manje sunca nego na zapadu, no to su u prognozi sad već nijanse. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti od 8 do 11 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj, a poglavito na sjevernom Jadranu većinom će prevladavati sunčano. Prolazno će nešto naoblake biti uglavnom u gorju sredinom i ponovno krajem dana. Zapuhat će uglavnom slab jugozapadni, na moru i zapadni vjetar. Dnevna temperatura u gorju od 5 do 8, a na sjevernom Jadranu 10 ili 11 stupnjeva.

I u Dalmaciji će najvećim dijelom prevladavati sunčano vrijeme, mada i ovdje tijekom dana može biti promjenjive naoblake, no ukupno, može se reći da će biti više sunca nego drugdje. Ujutro na jugu još bura, potom većinom zapadni i jugozapadni vjetar, a navečer i osobito u noći na četvrtak uz obalu će ponegdje i okrenuti na jugo. Temperatura, od 11 do 14 stupnjeva. Za prvi dan veljače, uz sunce i izostanak jačeg vjetra, bit će to prilično ugodan dan.

Što nas čeka idućih dana?

U drugoj polovici tjedna očekuje nas djelomice sunčano vrijeme, uz promjenjivu naoblaku. Dakle, i dalje izmjena sunca i oblaka. Pritom mjestimice može biti i malo kiše, najizglednije u četvrtak i ponovno u subotu, a na zapadu i u petak. Zapuhat će sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će u petak još i pojačati, najviše u sjevernim i istočnim kopnenim krajevima. U petak i malo hladnije, no za vikend se očekuje porast temperature.

Na Jadranu ponešto sunčanije, no i ovdje će uz promjenjivu naoblaku idućih dana biti mogućnosti za malo kiše. Najvjerojatnije u četvrtak u Dalmaciji. Zapuhat će prvo sjeverozapadnjak, potom u petak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, osobito jak na srednjem i južnom Jadranu.

U nedjelju bi, uglavnom u unutrašnjosti moglo biti slabih oborina, prolazno, uz ne prehladno, ali promjenjivo vrijeme. U prvoj polovici idućeg tjedna zato, nestabilno, s novim oborinama, te će ponovno postupno zahladnjeti, moguće i osjetno.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.