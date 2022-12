Aktivnosti tijekom vikenda valja planirati u zatvorenom, osobito na Jadranu i priobalju gdje će biti dosta oborina i vrlo vjetrovito. Izuzetak su jedino istočni predjeli gdje će oborina biti malo ili nimalo. Više u prognozi meteoloroga Dnevnika Nove TV Ivana Čačića.

Iznad većeg dijela zemlje počinje pritjecati razmjerno topao i vrlo vlažan sredozemni zrak. To se osobito odnosi na Jadran i priobalje gdje će u subotu i u nedjelju biti olujnog juga, neverina, a ponegdje i veće količine oborina. U gorskom području snijeg će prijeći u kišu koja se može lediti u dodiru s još vrlo hladnim tlom.



U subotu ujutro bit će većinom oblačno povremeno uz kišu, češću i obilniju na Jadranu i u priobalju gdje može biti i izraženih pljuskova i grmljavine. Najmanje kiše očekuje se na istoku zemlje. U gorju će još u noći i ujutro biti susnježice i snijega, a zatim uz porast temperature, moguća je pojava kiše koja se smrzava u dodiru s tlom. Zbog toga je upaljen žuti Meteoalarm. Vjetar će u kontinentalnom dijelu biti slab. No na Jadranu će biti vrlo vjetrovito uz umjereno i jako jugo koje će sve više jačati prema olujnom pa će biti narančasti Meteoalarm.

Jutarnja temperatura zraka bit će od dva do sedam, ujutro u gorju niža, a na Jadranu od sedam do 12 Celzijevih stupnjeva.

Danju će u središnjoj Hrvatskoj biti oblačno, a povremena uglavnom slaba kiša bit će češća prijepodne. Pritom još ponegdje u sjevernim predjelima i u gorju još može biti susnježice i snijega. Vjetar će biti slab, a dnevna temperatura od tri do šest stupnjeva.



U istočnim predjelima bit će umjereno do pretežno oblačno te uglavnom bez oborine, a sredinom dana moguća su i kraća sunčana razdoblja, osobito prema istoku gdje će poslijepodnevna temperatura ponegdje dosegnuti i osam stupnjeva.



Danju će u gorskoj Hrvatskoj s porastom temperature padati kiša koja se može smrzavati u dodiru s tlom. Na Jadranu će biti vrlo kišovito i vjetrovito, ponegdje uz lokalne pljuskove i veću količinu oborina. Puhat će umjereno i jako jugo, mjestimice s olujnim udarima, osobito potkraj subote i u noći na nedjelju. Najviša temperatura bit će u gorju od dva do osam, a na Jadranu od 10 do 14 stupnjeva.



U Dalmaciji će povremeno biti kiše, pljuskova i grmljavine, lokalno i izraženije uz obilne oborine. Puhat će umjereno i jako jugo, mjestimice s olujnim udarima, osobito potkraj dana i u noći na nedjelju. Temperatura od 13 do 16 stupnjeva.



U unutrašnjosti će u sljedećim danima biti umjereno do pretežno oblačno uz povremenu kišu koja će biti češća u nedjelju. Kratkotrajna sunčana razdoblja već su u nedjelju moguća na istoku zemlje, a zatim i drugdje. U ponedjeljak ujutro ponegdje magla. Temperatura zraka u blagom porastu.



Na Jadranu i u priobalju bit će promjenljivo i pretežno oblačno povremeno uz kišu koja će u nedjelju biti česta i obilna te praćena grmljavinom. U nedjelju će u početku puhati jako i olujno jugo koje će danju oslabjeti na umjereno, a zatim na sjevernom dijelu okrenuti na južnjak i jugozapadnjak.

Vrlo je izgledno da će cijeli sljedeći tjedan na Jadranu, priobalju i u gorskom području biti vrlo kišovito, dok se najmanje oborina i dalje očekuje u istočnim predjelima.

