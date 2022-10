Iznad naše zemlje prostire se polje visokog tlaka u kojem se zadržava razmjerno topao zrak. Meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić otkriva kakvo nas vrijeme čeka idućih dana.

U utorak tijekom noći i jutra sjeverni dio zemlje zahvatit će frontalni poremećaj koji će mjestimice dati kišu, a u zapadnim predjelima i poneki pljusak. Riječ je o brzom prolazu razmjerno slabe atmosferske fronte pa će već prema kraju dana posvuda doći do stabilizacije vremena.

Tijekom noći i jutra sjeverni Jadran i veći dio unutrašnjosti zahvatit će jače naoblačenje mjestimice s kišom, a prije svega u zapadnim predjelima i pokojim pljuskom i grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom suho i barem djelomice vedro. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, a na Jadranu jugo će postupno oslabjeti. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 10 do 16, a na Jadranu od 16 do 20 Celzijevih stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj do ranog poslijepodneva pretežno oblačno mjestimice s kišom. Poslijepodne i osobito navečer prestanak oborine i smanjenje naoblake. Vjetar većinom slab uz poslijepodnevnu temperaturu od 17 do 19 stupnjeva.

Kišnih će oblaka prijepodne biti i u istočnim predjelima. I ovdje će prema kraju dana doći do smirivanja vremena uz prestanak oborine i kidanje naoblake. Vjetar uglavnom slab. Poslijepodne temperatura od 20 do 22 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj i na Jadranu u prvom dijelu dana mjestimice kiša. Ponegdje će biti lokalnog pljuska i grmljavine i to prije svega u Istri i Gorskom kotaru. Poslijepodne na Jadranu prestanak oborine i postupno razvedravanje. Vjetar će biti većinom slab. Najviša temperatura u gorskim predjelima od 16 do 20, na Jadranu od 20 do 23 stupnja.

U Dalmaciji u početku djelomice, a zatim pretežno sunčano, a vjetar uglavnom slab. Bit će ugodno toplo uz temperaturu od 22 do 25 stupnjeva.



Temperatura mora većinom oko 20 ili 21 stupnja pa je i dalje - uz malu pripremu - povoljno za kupanje.

Idućih dana u unutrašnjosti će biti djelomice, a od četvrtka i pretežno sunčano. Ujutro valja računati na maglu, ponegdje i veći dio prijepodneva. Vjetar većinom slab pa će jutarnja magla biti sve češća, a prema vikendu, ponegdje i dugotrajnija. Malo manje toplo.

Na Jadranu sunčano, ujutro uz sumaglicu, a uglavnom na sjevernom dijelu ponegdje i kratkotrajnu maglu. Vjetar većinom slab, a samo na otvorenom moru mjestimice umjeren sjeverozapadnjak. Jutra malo svježija.

Vrijeme za vikend i blagdan Svih svetih i dalje stabilno i razmjerno toplo. U unutrašnjosti ujutro svježe, a poslijepodnevna će temperatura ovisiti o vremenu trajanja magle. Najviše sunca na Jadranu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.