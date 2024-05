Premijer Plenković u Čakovcu, kako će odgovoriti Milanoviću i je li postigao dogovor s Vučemilović?

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjeluje na svečanom otvorenju nove zgrade Srednje škole Čakovec, gdje je predviđeno i njegovo prigodno obraćanje.

Očekuje se i izjava za medije.

Premijer Plenković mogao bi odgovoriti na zadnje izjave predsjednika Milanovića. On je rekao kako će Hrvatski sabor na prvo zasjedanje sazvati pred kraj roka od 20 dana od objavljenih službenih rezultata izbora DIP-a, koji istječe 19. svibnja. U slučaju da se Hrvatski sabor ne konstituira kada ga sazove, a što znači da nema Vlade, Milanović najavljuje da će biti strpljiv.

Za predsjednika HDZ-a i Vlade Andreja Plenkovića ocijenio je kako je "u ozbiljnom problemu u koji se sam uvalio".

"I nas je uvalio jer ne smijemo zaboraviti slučaj Turudić. Nasilio je za državnog odvjetnika čovjeka koji je kao predsjednik Županijskog suda održavao u socijalnom smislu bliske kontakte s optuženikom. To se ne smije raditi i tu je priči kraj. Nisam se ja slučajno nekom svojom ludom želja u vrtlogu zanosa u to sve skupa uključio, to je bila ozbiljna situacija", ustvrdio je Milanović.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu Novi raskol! Vučemilović podnijela ostavku, pogledajte što je o tome rekao Penava

Plenković bi mogao odgovoriti na pitanje i je li dogovorio podršku od Vesne Vučemilović. Ona je napustila Suvereniste.

Pročitajte i ovo Ograničavanje prava Petrov najavio referendum o manjincima, napao Tomaševića, a DP-u poručio: "Ako nakon ovoga nastave s pregovorima…"

Mogao bi i komentirati uhićenja u Ministarstvu kulture i objašnjenje koje stiže od EPPO-a. Oni smatraju da ovaj slučaj spada u njihovu nadležnost i da se radi o europskom novcu, dok je Plenković tvrdio da to nije europski novac, već novac iz državnog proračuna.