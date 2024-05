Meteorolog otkriva što nas očekuje za vikend i kada ćemo moći spremiti kišobrane

Nad zapadnom i centralnom Europom, prostrano je ciklonalno polje, dok po visini kruži vlažan i svjež oceanski zrak: frontalni sustav vezan uz ovu ciklonu premjestit će se u četvrtak i preko naših krajeva, no linija nestabilnosti bit će i sljedećih dana, tako da mogućnost za pljuskove i grmljavinu ostaje sve do nedjelje. Potom, čini se povoljnije, sunčanije te malo toplije.

Šanse za grmljavinske pljuskove najveće su u noći sa srijede na četvrtak na području Jadrana, no poneki bit će moguć i u četvrtak ujutro. Očekuju se i sunčana razdoblja, tako da se za prvi dio dana može reći da će se izmjenjivati sunce i oblaci. Na kopnu će puhati slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na Jadranu u početku umjereno jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti će biti od 9 do 14, a na moru većinom između 12 i 16 stupnjeva.



Poslijepodne se očekuje promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima i grmljavinom. U središnjoj Hrvatskoj puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a temperatura će biti od 20 do 23 stupnja.

Pročitajte i ovo Nije prvi put Milanović izazvao diplomatski skandal, pozvali hrvatsku veleposlanicu: "Duboko smo razočarani"

I u Slavoniji i Baranji također promjenjivo uz kišu ili pljuskove. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, a temperatura najčešće od 22 do 24 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne promjenjivo do pretežno oblačno, kao i drugdje, povremeno s kišom i pljuskovima. Umjereno jugo će uz frontu poslijepodne na moru naglo okrenuti na jugozapadnjak koji će prolazno biti i jak. Dnevna temperatura, u gorju od 17 do 20, a na sjevernom Jadranu od 19 do 22 stupnja.

Pljuskovi i grmljavina očekuju se i u Dalmaciji, pri čemu ponegdje mogu biti i izraženiji, poglavito noćas, pa onda ponovno sutra prema kraju dana. I ovdje će se prolazak fronte, uz oborine, primijetiti u naglom skretanju juga na jugozapadnjak u poslijepodnevnim satima, pri čemu će vjetar prolazno biti pojačan. Najviša dnevna temperatura, ovdje u Dalmaciji sutra od 21 do 23 stupnja.

I u petak i u subotu vrijeme će biti prilično nestabilno uz moguću kišu ili pljuskove s grmljavinom. Petak će biti oblačniji te mrvicu svježiji, dok od subote poslijepodne na mjestima već može biti i više sunčanih razdoblja. U nedjelju bi trebalo sunčano i prevladavati, no kako neće biti posve stabilno, još ne možemo isključiti mogućnost ni za poneki kraći pljusak.

Pročitajte i ovo "kad smo kod elektabilnosti" Glavašević bocnuo Plenkovića: "Hej Andrej, jesi li mu čestitao? Ima više glasova od tebe"

I za Jadran vrijedi nestabilno, promjenjivo uz kišu i sporadične pljuskove do subote poslijepodne kad bi sunca i na moru trebalo biti više. U nedjelju će prevladavati sunčano, no kao i na kopnu, još ne i posve stabilno.

Doduše, treba kazati i da je vrijeme ovih dana vrlo nezahvalno za prognoziranje te da je u ovakvoj situaciji osvježenu prognozu potrebno pratiti svakodnevno kako biste se što preciznije informirali. Zatreba li vam vrlo precizno, nekoliko sati unaprijed vrijeme možete procijeniti i praćenjem radarske slike na mrežnim stranicama DHMZ-a.

Od nedjelje će već biti više sunca, a sunčano vrijeme ili barem djelomice sunčano i većinom suho trebalo bi biti i početkom sljedećeg tjedna. Nove nestabilnosti, prema današnjim izračunima, očekuju se sredinom sljedećeg tjedna.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.