Vrijeme kao iz travnja, a ne svibnja i idući tjedan: Detalje pogledajte u prognozi meteorologa Dnevnika Nove Tv

U nedjelju bi svakako bilo pametno imati kišobran pri ruci. Lokalno može biti izraženijih pljuskova, no ukupno se na našem području ne očekuje mnogo kiše. Ona ljepša strana vremena su sunčana razdoblja, a bit će i ugodno toplo.

Iako je vrijeme dijelom sunčano, osobito na Jadranu, i prizemno tlak zraka raste, atmosfera nije posve stabilna jer nam po visini povremeno i dalje pritječe vlažan i nestabilan zrak vezan uz prostranu ciklonu na sjeveroistoku Europe. Zato će i u nedjelju biti pljuskova. Ni u sljedećem tjednu nema trajne stabilizacije vremena, od dana do dana izmjenjivat će se suha razdoblja i sporadični pljuskovi, kako gdje. Zanimljivo, iako postupno toplije, već treći tjedan za redom očekuje se temperatura više primjerena travnju, nego svibnju.



Očekuje nas djelomice sunčano jutro uz promjenjivu naoblaku, osobito u kopnenim krajevima. Više oblaka svakako u središnjim predjelima, prema gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu, poglavito oko Rijeke. Već je moguće malo kiše ili poneki pljusak, osobito u tim predjelima. Najsunčanije u Dalmaciji. Puhat će većinom umjeren, na kopnu jugozapadni, a na moru južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 3 do 9, a na Jadranu od 10 do 14 stupnjeva.

Sredinom dana može biti pljuskova i grmljavine, a još izgledniji i lokalno izraženiji bit će poslijepodne. Uz jugozapadnjak temperatura će u središnjoj Hrvatskoj porasti do 20 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Poneki pljusak sredinom dana u Požeškom gorju, na zapadu regije, a poslijepodne i prema večeri, rastu šanse za one izraženije, najviše u Podravini i Baranji. Puhat će umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, a temperatura će biti oko 20 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu uz sunčana razdoblja češća poslijepodne i dalje može biti ponekog pljuska i grmljavine. Puhat će umjeren, ponegdje jak jugozapadnjak, prema večeri na moru u okretanju na jugo. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj od 14 do 17, a na moru 20 stupnjeva.



U Dalmaciji će biti najsunčanije, osobito na jugu, dok na sjeveru uz promjenjivu naoblaku tijekom dana može biti i ponekog pljuska. Puhat će jugozapadnjak, pa krajem dana jugo. Temperatura, oko 20 do 22 stupnja.

Pljuskova će biti i u prvoj polovici sljedećeg tjedna, gotovo svakodnevno, ali ne posvuda. U ponedjeljak izglednije u gorju, Banovini i Posavini. U utorak uglavnom lokalno i kratkotrajno. U srijedu, nešto češće i rasprostranjenije. No bit će i dosta sunčanih razdoblja. Jugozapadnjak će okrenuti na sjeverozapadni vjetar, a temperatura će još malo porasti.



I na Jadranu će u ponedjeljak biti promjenjivije, osobito na sjevernom dijelu gdje su izgledniji pljuskovi praćeni grmljavinom. U Dalmaciji rjeđe. U utorak će biti sunčanije. Šanse za pljuskove ponovno rastu sredinom tjedna kad će biti rasprostranjeniji i moguće izraženiji. Puhat će slabo do umjereno, u srijedu ponegdje i jako jugo. Uz južinu i na moru toplije sljedećih dana.



Trajnije stabilizacije nema na vidiku, no valja znati da dugotrajno stabilno razdoblje i nije osobina svibnja. Ovaj mjesec karakteriziraju brzi prodori vlažnog oceanskog zraka, promjenjivost i ugodna toplina.