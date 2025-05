Nastavlja se promjenjivo vrijeme: Što očekivati za vikend otkriva meteorolog

Brza fronta iza sebe je ostavila svježinu i jak vjetar, no vrijeme je ponovno sunčanije, a sljedećih dana će postupno i zatopljeti. U polju smo izjednačenog tlaka zraka s tendencijom porasta prema sredini sljedećeg tjedna, no u višim slojevima atmosfere nad našim dijelom Europe i dalje kruži vlažan, nestabilan zrak, zbog čega će i narednih dana biti mogućnosti za mjestimičnu kišu ili lokalne pljuskove, uz povremeno više oblaka.



Očekuje nas djelomice sunčano jutro uz promjenjivu naoblaku, osobito u kopnenim krajevima, na sjeverozapadu zemlje, u gorju i dijelom na sjevernom Jadranu. Po kotlinama Like i Gorskog kotara moguća je kratkotrajna magla. U Dalmaciji će prevladavati sunčano. Tijekom noći i jutra još će puhati umjerena i jaka bura, no slabjet će. U istočnim predjelima većinom slab do umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 2 do 7, a na Jadranu od 8 do 13 stupnjeva.

Slično nas očekuje i poslijepodne. Ponegdje je moguće malo kiše ili pljusak. Temperatura će pri tom, u središnjoj Hrvatskoj porasti do 18, 19 stupnjeva.



Slavoniju, Baranju i Srijem također očekuje djelomice sunčano vrijeme, uz promjenjivu naoblaku. I tamo postoji mogućnost za malo kiše ili pljusak tijekom dana. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura, od 16 do 18 stupnjeva.



Malo promjenjivije u gorskoj Hrvatskoj gdje će i u subotu vjerojatno biti nešto više oblaka od jutra, kao i na širem riječkom području. Od sredine dana bi uglavnom moglo biti pljuskova, na sjevernom Jadranu i onih praćenih grmljavinom. Bura će oslabjeti pa će zapuhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura u gorju većinom od 12 do 16, a na moru 20-ak stupnjeva.



U Dalmaciji će prevladavati sunčano, a uz umjeren razvoj oblaka poneki pljusak bit će moguć poslijepodne uglavnom u zaleđu. Ujutro će još puhati bura, a poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Dnevna temperatura, između 19 i 22 stupnja.

Vrijeme idućih dana

U nedjelju i ponedjeljak većinom promjenljivo sa sunčanim razdobljima na kopnu. Mjestimice i kiša, a lokalno i pljuskovi s grmljavinom, poglavito na istoku gdje mogu biti i izraženiji. U utorak djelomice sunčano, uz poneki pljusak tek u gorskim krajevima. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak, u utorak potom sjeverozapadnjak. Bit će i malo toplije.



I na Jadranu u nedjelju i ponedjeljak promjenjivije, osobito na sjevernom dijelu gdje su izgledniji pljuskovi praćeni grmljavinom. U Dalmaciji rjeđe. U utorak će prevladavati sunčano. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a u ponedjeljak i jugo. Temperatura će i na moru sljedećih dana postupno rasti.



U nastavku tjedna i dalje sporadični pljuskovi. Dobra vijest je da se ne očekuju značajna zahladnjenja. Ugodno je, ali ipak još uvijek i malo hladnije nego bi to u drugoj polovici svibnja trebalo biti.