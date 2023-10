Kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana i za vikend? Detalje zna meteorolog Nikola Vikić-Topić

U srijedu nas je svojim repom okrznula jedna hladna fronta. Donijela je nešto oblaka, vjetra te vrlo malo lokalne kiše. Brzo se premještala sa zapada na istok pa će već u četvrtak doći do Crnog mora. Iza fronte tlak zraka naglo raste, jača anticiklona koja će zahvatiti velik dio zapadne, srednje i južne Europe, pa tako i naše krajeve.



Anticiklona znači stabilnost, sunce, ali i jutarnju maglu na kopnu. U četvrtak je ona moguća uz zapadni tok Drave i Save te u Lici gdje se može zadržavati do 9, 10 sati. Većinom će ipak na kopnu biti sunčano, kao i na obali - gdje će još puhati bura, uglavnom slabo do umjereno, samo pod Velebitom i jako. Najniža jutarnja temperatura u četvrtak, oko 6 u gorju, oko 8 u nizinama kopna, tamo dakle svježe, dok će na obali biti od 16 do 20 Celzijevih stupnjeva.

Pročitajte i ovo Uznemirujući video VIDEO Snimka koja ledi krv u žilama: Pogledajte trenutak kad je autobus sletio s nadvožnjaka kod Venecije



Poslijepodne će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj biti sunčano, ali prolazno uz umjerenu naoblaku. Vjetar će biti vrlo slab, a najviša temperatura oko 22.



I u Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će biti većinom sunčano, prolazno uz malo visokih, tankih oblaka. Vjetar će biti znatno slabiji nego u srijedu, oko podneva će zapuhati slab sjeveroistočnjak uz temperaturu oko 23 Celzijeva stupnja.



U Istri, Primorju i gorju također sunčan četvrtak, samo prolazno uz umjerenu naoblaku poslijepodne. Bura će do podneva potpuno oslabjeti, pa će sredinom dana zapuhati slab do umjeren maestral. Temperatura će, na obali, rasti do 24, 25 stupnjeva, dok će u Gorskom kotaru i Lici biti oko 20, sve u svemu, posvuda ugodno

Sunčano će biti i u Dalmaciji. Ovdje i malo toplije, od 26 do 28 stupnjeva. Prolazno će biti umjerene naoblake, pri čemu u unutrašnjosti, osobito dalje na jugu, postoji mala mogućnost za kratak lokalni pljusak.

Nakon podneva će zapuhati slab do umjeren maestral, a zatim nakon zalaska sunca ponovno bura, ali samo slaba.



Još uvijek se može i kupati. Temperatura mora je između 21 i 24. Najhladnije je kod Crikvenice i Krka, a najtoplije oko Malog Lošinja.



U petak ujutro na kopnu će prolazno biti oblačnije, no već će se sredinom dana razvedravati, pa će za vikend biti pretežno sunčano i ugodno. U subotu oko 24, a u nedjelju i malo toplije, oko 26. Samo će navečer i ujutro biti prohladno, ispod 10 stupnjeva, pa to treba imati na umu ako planirate na izlet ili u šetnju. Za vikend će ujutro mjestimice biti i magle.

Pročitajte i ovo Ozlijeđeni vatrogasci VIDEO/FOTO Vlasnik kaže da je požar podmetnut: Vatrogasac kojem je opečeno pola tijela operiran i izvan životne opasnosti

I na obali će vikend biti stabilan i ugodan. U petak ujutro i sredinom dana prolazno će biti malo oblačnije, no već će se rano poslijepodne razvedriti i tako će većinom ostati tijekom subote i nedjelje, samo uz malo oblaka. Izmjenjivat će se jutarnja bura i dnevni maestral, a temperatura će se uglavnom kretati od jutarnjih 17, 18 do dnevnih 25, 26.



U svakom slučaju, nastavlja nam se stabilno i sunčano vrijeme do daljnjega. Iako će biti malo svježije nego posljednjih dana i primjerenije dobu godine, i dalje je to danju vrlo ugodno, dok će se svježina osjećati noću i ujutro.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.