Ima li na vidiku nekih promjena? Meteorolog Ivan Čačić otkriva kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna

Ovaj tjedan u unutrašnjosti malo će osvježiti, a malo svježije u srijedu će uz buru biti i na sjevernom Jadranu, prognozira meteorolog Ivan Čačić.

Iznad većeg dijela Europe zadržava se polje visokog tlaka zraka u sklopu vrlo prostrane anticiklone. Zbog toga i u našoj zemlji, barem do sredine sljedećeg tjedna, možemo očekivati nastavak stabilnog i uglavnom suhog vremena. Jedino u srijedu na sjeverozapadu Hrvatske može biti malo kiše i to zbog prolaza hladne fronte iza koje će u našu zemlju pritjecati svježiji, no razmjerno suh zrak.



U srijedu ujutro u većini će krajeva biti barem djelomice ili pretežno sunčano, a u Dalmaciji i vedro. Više oblaka bit će na sjeveru zemlje, a po gorskim kotlinama može biti i kratkotrajne magle. U unutrašnjosti će zapuhati slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru od 17 do 21 Celzijevog stupnja.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj prolazan porast naoblake s kojim uglavnom u Međimurju i Hrvatskom zagorju može biti malo kiše. Puhat će mjestimice umjeren, ponegdje na udare i jak sjeveroistočnjak koji će prema večeri posvuda oslabiti. Najviša temperatura od 20 do 22 stupnja.



U istočnim predjelima pretežno i djelomice sunčano. Prolazno više oblaka samo ponegdje uz mogućnost za malo kiše bit će u Podravini. Vjetar mjestimice umjeren, ponegdje na udare i jak sjeverni i sjeveroistočni. Poslijepodne temperatura od 21 do 23 stupnja.



U gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Zapuhat će umjerena, mjestimice i jaka bura. Najviša temperatura od 16 do 21, a na Jadranu od 24 do 27 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano i vrlo toplo. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, koji će navečer okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 28 stupnjeva.



Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar većinom slab pa ujutro ponegdje može biti magle. Jutro prohladno, a poslijepodne ugodno toplo.



I na Jadranu pretežno ili djelomice sunčano. Jedino je u četvrtak na krajnjem jugu uz lokalni razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Puhat će slaba i umjerena bura, u petak ponegdje i s jakim udarima. Sredinom dana sjeverozapadnjak. Poslijepodne i dalje vrlo toplo.



Po svemu sudeći za vikend, i barem u prvom dijelu sljedećeg tjedna, posvuda će prevladavati sunčano i razmjerno toplo.

