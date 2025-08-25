Vraćaju li se ljetne temperature? Meteorolog otkriva što nas očekuje do kraja tjedna

Ustabilila se atmosfera u Europi. Nad velikim dijelom kontinenta je područje visokog tlaka zraka odnosno anticiklona, dok se ciklone i fronte s pljuskovima nalaze na krajnjem sjeveru i zapadu. I baš fronta koja je daleko na zapadu, nad Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom, i nama donosi pogoršanje, ali tek za vikend. Do tad ćemo imati sve toplije vrijeme.



U utorak ujutro će biti sunčano i pretežno vedro, na jugu Dalmacije uz malu do umjerenu naoblaku. U unutrašnjosti će lokalno biti sumaglice i magle, osobito uz Savu i Unu, ali samo u ranim jutarnjim satima. Uz to, na kopnu će opet biti svježe, s najnižom temperaturom od 7 do 9. Dok na obali ostaje ugodno, oko 20 stupnjeva, sa slabim vjetrom, južnih smjerova.

Osjetno zatopljenje, mogući kratki pljuskovi

I poslijepodne će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj biti sunčano, samo uz malo oblaka. Puhat će slab vjetar, južnih smjerova i osjetno će zatopliti u odnosu na ponedjeljak. Najviša će temperatura biti oko 28.

Sunčano i toplije nego u ponedjeljak bit će i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Temperatura će rasti do 28, 29 Celzijevih stupnjeva uz slab jugoistočni vjetar.

U Istri, Primorju i na Kvarneru u utorak sunčano i vrlo toplo. Poslijepodne uz malo oblaka, pri čemu u unutrašnjosti Istre lokalno može pasti i kratak pljusak. Vjetar će biti slab i promjenjiva smjera. Najviša dnevna temperatura oko 27.

U Lici i Gorskom kotaru većinom sunčano i vrlo ugodno. No, poslijepodne uz malo jači razvoj oblaka, lokalno je moguć poneki pljusak. Vjetar će biti slab, a temperatura između 22 i 25.

Dalmacija će biti sunčana. Na obali i pretežno vedro, ili uz malo oblaka, a u unutrašnjosti uz umjerenu naoblaku. Oko podneva će zapuhati slab do umjeren maestral, a temperatura će biti oko 28.

More i dalje ugodno

More se malo ohladilo, no i dalje je ugodno, duž cijele obale. Temperatura je uglavnom od 22 do 25 Celzijevih stupnjeva. A sljedećih će dana blago zatopliti.

Sredinom tjedna na kopnu pretežno sunčano i vruće. U srijedu u gorju može pasti poneki kratak pljusak. Četvrtak će biti najtopliji dan, s temperaturom oko 33. Zatim u petak, naoblačenje sa zapada, bit će nestabilnije, češće uz pljuskove, od kojih pokoji može biti izraženiji.

Ovih će dana biti i malo vjetrovitije, puhat će umjeren jugozapadnjak. I temperatura će rasti, jutra više neće biti tako svježa, a dani će postati vrući.

Na Jadranu jačanje juga pred pogoršanje. Bit će djelomice do pretežno sunčano. U srijedu na sjeveru uz mogućnost za poneki kratak pljusak. Dok je u petak znatno veća vjerojatnost za njih, također na sjeveru, i tad mogu biti izraženiji. Jugo će puhati umjereno, a od četvrtka povremeno i jako. Pri tome će dani biti vrući, pa i pomalo sparni, s najvišom temperaturom od 29 do 31 Celzijev stupanj.

Od srijede vruće u većini države

Dakle, većinu ovog tjedna imat ćemo sunčano vrijeme. Pri tome će svakim danom biti malo toplije tako da će već u srijedu postati vruće u cijeloj Hrvatskoj osim u Gorskom kotaru.

Povremeno može biti kraćih lokalnih pljuskova sljedećih dana, osobito u unutrašnjosti Istre, Dalmacije te gorju. Međutim, pravo pogoršanje s kišom i padom temperature stiže za vikend, prvi jači pljuskovi mogući su već u petak.