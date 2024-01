Preko dijela zemlje proći će hladna fronta: Pogledajte što slijedi nakon nje

Na vrijeme će i u četvrtak posvuda djelovati jaka anticiklona unutar koja će i dalje zadržavati razmjerno suh i hladan zrak. Na istočnom dijelu anticiklone u četvrtak će potkraj dana i u noći na petak u jakoj sjevernoj visinskoj struji preko sjevernog dijela zemlje prijeći ova hladna fronta koja će zbog nedostatka vlage donijeti samo prolaznu naoblaku.

U četvrtak ujutro i prijepodne u unutrašnjosti mjestimice magla i niska naoblaka koja će biti češća i dugotrajnija na istoku zemlje. Drugdje će prevladavati sunčano. Vjetar u unutrašnjosti slab, a na Jadranu slaba i umjerena, podno Velebita i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -10 do -5, na Jadranu od 1 do 7 Celzijevih stupnjeva.

Pročitajte i ovo Povratak u zemlju Sarma na skijanje, skupi parfemi i cigarete za doma: Provjerite što sve smijete, a što ne smijete nositi preko šengenske granice

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj do večeri pretežno sunčano. Prema kraju dana sa sjevera jače naoblačenje ponegdje, u Podravini ponegdje uz umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura uglavnom oko nule.

U istočnim predjelima poslijepodne prolazno razvedravanje, a navečer sa sjevera novo jače naoblačenje, a mjestimice će zapuhati umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura od -3 do 0.

U Gorskoj Hrvatskoj barem djelomice, a na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U gorskom području vjetar uglavnom slab. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita i jaka bura - koja će potkraj dana još jačati. Najviša temperatura od -3 do -1, na moru od 7 do 10 stupnjeva

U Dalmaciji pretežno sunčano, no hladno uz umjerenu do jaku buru koja će još jačati prema kraju dana. Temperatura od 8 do 12 stupnjeva.

Slijedećih dana u unutrašnjosti u petak promjenljivo oblačno uz poneku pahulju snijega. Za vikend pretežno sunčano. Jedino u gorskom području u nedjelju s jugozapada postupan porast naoblake pa potkraj dana može biti malo kiše.

Vjetar većinom slab, u petak ponegdje umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni, a u nedjelju će u gorju jačati jugozapadnjak. Jutra i dalje razmjerno hladna.

Pročitajte i ovo Pozivaju na cjepljenje Zdravstveni sustav pod opterećenjem: Ambulante pune pacijenata oboljelih od korone, gripe i hripavca

Na Jadranu do nedjelje će prevladavati sunčano. U nedjelju s jugozapada postupan porast naoblake pa u drugom dijelu i prema kraju dana može pasti malo kiše. U petak će puhati umjerena i jaka bura, pod Velebitom i s olujnim udarima. Bura će u subotu oslabjeti, a u nedjelju će zapuhati jugozapadnjak i jugo. Jutro i ovdje hladno.

U subotu posvuda će, dakle, prevladavati sunčano. U nedjelju s jugozapada porast naoblake, a zatim i umjeren porast temperature zraka. Potkraj nedjelje i u ponedjeljak na Jadranu i u gorju, zatim i u istočnim predjelima, mjestimice kiša.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.