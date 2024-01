Temperature su u velikom padu, a stiže nam još hladnije vrijeme: Ne dajte da vas sunce zavara

Vrijeme se stabilizira sa sjeverozapada kontinenta jača ogranak jedne anticiklone, a ciklona iz Sredozemlja, koja je donijela malo snijega i puno vjetra, Odmiče prema Turskoj. Zato će se u srijedu razvedravati, vjetar će slabjeti, ali će temperatura sve više padati.



Ujutro će u unutrašnjosti biti od -7 do -5, a lokalno je moguće i malo niže od toga. Na obali uglavnom od 1 do 5. Uz to, bit će većinom sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. U Posavini i uz maglu, a jedino će u Gorskom kotaru i Lici još biti oblačno, lokalno sa slabim snijegom. Bura će već u utorak slabjeti. U srijedu će nastaviti, tako da će ujutro puhati uglavnom umjereno, samo pod Velebitom još jako do olujno.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Više oblaka zadržavat će se na jugu i jugozapadu, ali posvuda ostaje suho. Vjetar će biti vrlo slab, pa će osjećaj biti malo manje hladan nego u utorak. Temperatura od 0 do 2. Kasno navečer će se stvarati magla - osobito uz Savu i Dravu.



I u Slavoniji sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Bit će pomalo hladno, ali ne kao u utorak, jer će vjetar oslabjeti, a temperatura rasti do vrijednosti oko nule. I ovdje će se navečer stvarati magla, ponajprije u Posavini, već prije ponoći…



Sunčano će biti i u Istri i Primorju - uz malu, ponegdje i umjerenu naoblaku. Bura će biti znatno slabija nego u utorak - puhat će uglavnom umjereno, samo u podvelebitskom području i jako. Temperatura od 6 do 9. Niže samo u unutrašnjosti Istre.

U Lici i Gorskom kotaru još pretežno oblačno, sunce će se samo rijetko probijati kroz oblake. Puhat će slab, na trenutke još i umjeren sjeveroistočnjak pa će biti prilično hladno. Najviša temperatura oko -2.



U Dalmaciji sunčano, u mnogim krajevima i vedro. Nešto više oblaka bit će nad otocima i otvorenim morem pa tamo može pasti malo kiše. Bura će gubiti snagu, puhat će još uglavnom slabo do umjereno, tako da će sve u svemu biti ugodnije nego posljednja dva dana. Temperatura inače od 9 do 11, malo niže samo u unutrašnjosti.



U četvrtak na kopnu vrlo hladno jutro, lokalno uz maglu, a popodne sunčanije i ugodnije. U petak prolazno naoblačenje. Zapuhat će umjeren do jak sjeverac pa će u kombinaciji s niskim temperaturama biti vrlo hladno. Pri tome lokalno može pasti i malo snijega. Zatim već u subotu ponovno sunčanije i ugodnije jer će sjeverac oslabjeti.



Na Jadranu će četvrtak, petak i subota biti većinom sunčani. Bura će u četvrtak biti slaba no već će u petak ponovno ojačati, na jaku i olujnu, tako da će biti vrlo hladno. U subotu bura ponovno slabi i Okreće na tramontanu. Temperatura od 1 do 4 ujutro, te od 8 do 10 poslijepodne, no svakako će u petak biti najhladniji osjećaj.



Ako već ovih dana radite planove za vikend – možda će vam dobro doći informacija da će subota biti sunčanija, ali svježija, a nedjelja oblačnija, vjetrovitija, ali i toplija. Tad je lokalno moguće malo snijega u Gorskom kotaru i Lici te malo kiše na obali gdje će zapuhati jugo.

