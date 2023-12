Hoćemo li imati bijeli Božić? Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna

Anticiklona nad našim dijelom Europe polako slabi, tlak zraka je u padu, i to će dopustiti frontama da nam se idućih dana više približe. Međutim te će fronte biti slabe i prolazit će ipak malo sjevernije od Hrvatske tako da neće donijeti puno kiše, a zbog južine će temperatura blago porasti.

U četvrtak će rano ujutro biti oblačnije, no ubrzo će se razvedravati sa zapada i zasjat će sunce u velikom dijelu zemlje. U središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj lokalno je moguća magla, no ona se neće zadržavati dugo kao u srijedu. Na obali će puhati bura, uglavnom umjerena, jedino pod Velebitom i jaka, pa je tamo na snazi žuti meteoalarm. Jutro će biti manje hladno nego u srijedu. U unutrašnjosti oko nule, a na obali od 7 do 11 stupnjeva.

Dosta sunca imat ćemo u ranim poslijepodnevnim satima u središnjoj Hrvatskoj. Magla će se do podneva posvuda raspasti, a novi oblaci još neće stići. Oni dolaze nešto kasnije, pa tako predvečer, postoji mala mogućnost za slabu prolaznu kišu. Temperatura će rasti do 7, 8 stupnjeva, no kako će jugozapadnjak jačati na umjeren, činit će se svježije. I južina može činiti hladan osjećaj.

I Slavonija će biti većinom sunčana, neće biti dugotrajne magle kao u srijedu. Naoblačenje stiže kasno popodne i navečer, pri čemu može pasti malo kiše, iako je veća vjerojatnost za nju kasnije, nakon ponoći. Vjetar će malo ojačati, puhat će slabo do umjereno, s juga i jugozapada. I temperatura će biti viša nego u srijedu, osobito na onim područjima gdje bila cjelodnevna magla. Sutra od 8 do 10 stupnjeva.

U Istri, Primorju i gorju od jutra obilje sunca. Potom će, u ranim poslijepodnevnim satima, početi stizati oblaci sa sjeverozapada i bit će sve oblačnije, no tek je navečer moguće malo kiše. Jutarnja bura će oslabjeti, poslijepodne će zapuhati slab sjeverozapadni vjetar, a zatim predvečer jugo i jugozapadni koji će jačati na umjeren. Temperatura će biti slična ili malo niža nego u srijedu, uglavnom od 12 do 14, a u Gorskom kotaru i Lici 8, 9.

U Dalmaciji će se, nakon malo oblačnijeg jutra, već prijepodne razvedravati, tako da će većinu dana biti sunčano. Novo naoblačenje stiže kasno popodne. A u noći na petak može pasti i malo lokalne kiše. Bura će oslabjeti, okrenut će na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura 14, 15 stupnjeva.

Za vikend na kopnu promjenjivo oblačno, imat ćemo sunčana razdoblja, i ne bi trebalo više biti magle, no u petak i subotu će povremeno padati kiša, a u noći je moguća i susnježica te snijeg, vjerojatnije u Slavoniji i Podravini. Za Badnjak vrlo vjerojatno posvuda suho. Puhat će slab do umjeren vjetar, prvo jugozapadni, pa sjeverozapadni, a temperatura će biti viša od prosjeka. Ujutro malo iznad nule, a danju oko 10.

Na Jadranu ovih dana više sunca. Većinom će biti suho i pretežno sunčano, uz promjenjivu naoblaku. Samo je lokalno u Dalmaciji u petak moguće malo prolazne kiše. Puhat će umjerena, povremeno i jaka tramontana, a u nedjelju Okreće na jugo. Temperatura će ujutro biti oko 8, danju oko 15.

U svakom slučaju, produljeni božićni vikend bit će iznadprosječno topao, promjenjivo oblačan, sa sunčanim razdobljima, ali lokalno i s malo prolazne kiše. Ona je u unutrašnjosti najvjerojatnija u subotu, a na obali u ponedjeljak i utorak

