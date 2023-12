Kakvo će vrijeme biti idućih dana? Detalje donosi meteorolog Darijo Brzoja

Prati nas dosta ugodno, sunčano i ne prehladno vrijeme, dnevnom temperaturom rekli bismo iznad prosjeka za doba godine.

Posljedica je to stabilne zračne mase, prostranog anticiklonalnog polja i obilja sunca, ako se sunčano vrijeme u ove, kratke dane može nazvati obiljem. Imamo do 7, 8 sunčanih sati dnevno, samo zbog niske pozicije sunčevog diska te malog kuta upada sunčevih zraka, količina topline od tog sunca nije nam velika kao ljeti. No, kao što vidite, ipak dovoljno da ne bude osobito hladno. U stabilnoj atmosferi za dugih zimskih noći tlo se zato jako hladi pa su nam jutra na kopnu u minusu.

U utorak će u ovoj situaciji, bez izraženih gradijenata tlaka izostati vjetar, pa će osnažiti uvjeti za maglu. Evo što nas čeka.



Jutro, u većini zemlje sunčano. Ponegdje magla, prije svega u unutrašnjosti, no može je biti i mjestimice na Jadranu. Izglednije na sjevernom. Vjetar slab, ili ga neće biti. Jutarnja temperatura, u nizinama kopnenih krajeva između -5 i 0, dok će u višim predjelima, u gorju, biti manje hladno. Na Jadranu se sutra ujutro očekuje uglavnom između 5 i 10 stupnjeva.

Sredinom dana i poslijepodne će prevladavati sunčano, ovdje u središnjoj Hrvatskoj uz temperaturu oko 8, 9 stupnjeva. Navečer i u noći na srijedu, lokalno opet magla.

Slično očekuje i Slavoniju i Baranju. Magla mjestimice ujutro i ponovno navečer, a tijekom dana će biti većinom sunčano. Dnevna temperatura, između 7 i 10 stupnjeva.



Sunčano će u utorak prevladavati i na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Uz zapadnu obalu Istre i na Kvarneru ujutro mjestimice magla. Danju će biti ugodno, u gorju i toplije nego u nizinama: najviša dnevna temperatura bit će od 9 do 14, a na sjevernom Jadranu 16 stupnjeva. Tek ponegdje na moru umjeren sjeverozapadnjak.



I u Dalmaciji će se zadržati sunčano te danju podjednako toplo kao i danas. To znači da će za ranog poslijepodneva termometri u mnogim dalmatinskim mjestima pokazivati i 16, 17 stupnjeva. Kako neće biti značajnijeg vjetra, na suncu ćete u onom jednom kratkom prozoru od par sati iza podneva moći biti i bez jakne.

Tri dana kopno

Od sredine tjedna, vrijeme će biti promjenjivije, izmjenjivat će se sunce i oblaci. Na kopnu u srijedu još ponegdje magla, u noći na četvrtak mjestimice i kap kiše, a kiša se potom očekuje i u petak, no sve skupa, ne neke velike količine. Zapuhat će jugozapadnjak, potom u petak vjetar zapadni i sjeverozapadni. Zadržat će se razmjerno toplo.

Tri dan more

I na Jadranu idućih dana promjenjivije, povremeno i pretežno oblačno, ali bit će i sunčanih razdoblja. Tu i tamo moguća je i kap kiše, na moru najizglednije u četvrtak. Puhat će jugo i jugozapadnjak, a u petak zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura se ovdje neće značajnije mijenjati, ostaje razmjerno toplo.

Današnji izračuni podržavaju dodatno lagano zatopljenje i na kopnu prema Božiću, pa će vrijeme za vikend, barem što se temperature tiče biti ugodno, ali ne i posve stabilno. Ne očekuje se neka velika kiša, ali neće baš posvuda biti ni potpuno suho. Pratite nas svaki dan. Uskoro donosimo i detaljniju prognozu za prve dane zime.

