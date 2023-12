Kakvi će nam biti blagdani? Detalje ima meteorolog Ivan Čačić

U srijedu će greben jake azorske anticiklone oslabjeti, a s područja Alpa prema nama će se premještati oslabljeni atmosferski poremećaj koji će u drugom dijelu dana uglavnom na Jadranu donijeti malo kiše. Novi izraženiji poremećaj očekujemo u petak.

U srijedu ujutro i prijepodne u većini krajeva djelomice sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slabo do umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura od -5 do 0, a na moru od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz postupan porast naoblake. Vjetar slab, a najviša temperatura od 5 do 9 stupnjeva.



U istočnim predjelima - umjereno i pretežno oblačno, a vjetar slab. Poslijepodne temperatura od 4 do 8 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano uz porast naoblake pa na Jadranu mjestimice može pasti malo kiše. U gorskom području puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu slabo do umjereno jugo koje će navečer i u noći okrenuti na buru, podno Velebita i jaku. Najviša temperatura od 7 do 10, na moru od 12 do 15 stupnjeva.



I u Dalmaciji djelomice sunčano uz postupan porast naoblake. Poslijepodne, uglavnom na otvorenom moru, može biti malo kiše. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će u noći okrenuti na buru. Temperatura od 13 do 17 stupnjeva.

Tri dana kopno

Slijedećih dana u unutrašnjosti umjereno i pretežno oblačno. U četvrtak je još ponegdje moguća magla, a zatim mjestimice kiša koja u subotu ponegdje uz sjevernim predjelima može prijeći u susnježicu. Vjetar većinom slab. Jedino će od četvrtka na petak ponegdje zapuhati umjeren jugozapadnjak. Temperatura - malo iznad prosjeka.

Tri dana more

Na Jadranu umjereno do pretežno oblačno u petak uz mogućnost za malo kiše. Puhat će slab i umjeren jugozapadnjak koji će u subotu okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura - bez promjene.

Za božićne blagdane u većini će krajeva biti toplije od prosjeka, osobito za Božić, kad uglavnom na sjevernom Jadranu i u gorskom području valja računati na malo kiše. Više o tome u danima koji slijede.

