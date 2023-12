Milanović i Anušić smješkali se na obljetnici Vojnog učilišta: "Siguran sam kako ćemo svi zajedno timskim radom stvoriti moderne i snažne lidere"

Jedan do drugog, vrhovni zapovjednik Zoran Milanović i ministar obrane Ivan Anušić bili su na programu obilježavanja 32. obljetnice Vojnog učilišta.

Uslijedila je dodjela odlikovanja pa i red govora. Vojno učilište mora biti prestižno i elitno mjesto.



"Vi ste vojska, a vojska je stroga hijerarhija u kojoj vrijede pravila komuniciranja, poslušnosti, zapovjedanja i onaj koji nije spreman suspregnuti svoj ego i osobnost, a svatko je ima, taj vjerojatno nije odabrao pravu profesiju. To je težak posao", rekao je Milanović.

Ministar je rekao da nastavlja ulagati u tu profesiju. "Od pripadnika oružanih snaga očekuje se širok spektar znanja, vještina i sposobnosti. Siguran sam kako ćemo svi zajedno timskim radom stvoriti moderne i snažne lidere za našu Hrvatsku vojsku", dodao je.

Iskoristili su priliku za ozbiljne razgovore, a nakon obavljenog zadatka ni smijeha nije nedostajalo, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković.

33 odlikovanja, promaknuća, nagrade i pohvale dobili su najuspješniji djelatnici i kadeti Vojnog učilišta. Ponos ne mogu sakriti.

"Kad dobijete odlikovanje koje se odnosi na zapovjedanje, morate biti ponosni, ja sam prošao od vojnika do zapovjednika Sedme gardijske brigada, tako da je to ponos do neba", ispričao je brigadir Hrvatskog vojnog učilišta Marijan Kretić.

Rad je i nagrađen. "Ove četiri godine bilo je jako puno truda, živciranja, smijeha, suza, ali drago mi je da se isplatilo i evo nekako nastavljam obiteljsku tradiciju jer je tata bio u Sokolovima pa sam i ja", rekla je poručnica Matea Bjelobrk.

Sve je zaključeno zajedničkom fotografijom ministra i predsjednika s vojnim djelatnicima.

