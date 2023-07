Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje: Meteorolog upozorava na što moramo paziti ovih dana

U polju smo malo povišenog ili izjednačenog tlaka, atmosfera je mnogo mirnija nego proteklih dana, tek u subotu sa sjevera će nam se približavati jedna fronta zbog koje će onda uglavnom drugi dio vikenda biti nestabilniji. I to zapravo najviše u kopnenom području i na sjevernom Jadranu. Dalmaciju i dalje, čini se, očekuje najvećim dijelom sunčano.

Sunčano će dakle i u petak prevladavati od početka dana. Na kopnu rijetko kratkotrajna magla, no brzo će zapuhati slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 12 do 16, u gorju malo niža, oko 10, dok se duž Jadrana očekuje većinom između 17 i 22 stupnja.

Pretežno sunčano će biti u središnjoj Hrvatskoj, zadržat će se i poslijepodne, a povremeno će na kopnu biti umjerene naoblake. Uz jugozapadnjak temperatura će porasti do 30 stupnjeva, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Slično očekuje i Slavoniju i Baranju. Većinom sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i jugozapadnjak te vrlo toplo i pomalo vruće vrijeme. Temperatura će i ovdje biti oko 30 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano. Poslijepodne uz lokalno jači razvoj oblaka, ponajprije u Gorskom kotaru te u unutrašnjosti Istre stoji mala mogućnost za lokalni pljusak.

Puhat će povremeno umjeren, u višim predjelima i jak jugozapadnjak, a na moru jugozapadni i jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj od 24 do 28, a na sjevernom Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano i gotovo vedro cijeli dan. Puhat će slab do umjeren jugozapadni, a prema otvorenom moru i jugoistočni vjetar. Temperatura će ovdje najčešće biti između 28 i 32 stupnja. Vrlo toplo i vruće, no ne pretjerano.

More je ipak mrvicu manje toplo nego proteklih dana, no ugodno za kupanje. Mjeri uglavnom oko 26 stupnjeva.

Vrlo visok UV indeks

UV indeks će u petak, ali i u subotu, u većini krajeva biti visok ili vrlo visok, upozorava meteorolog. Ovisi to naravno o količini naoblake, no sredinom dana još uvijek je najbolje držati se hlada.

U subotu će dakle, također prevladavati sunčano te će većinom biti i vruće, no poslijepodne je moguć i poneki pljusak, prije svega u gorju. U nedjelju nestabilnije, od sredine dana mjestimice uz pljuskove i grmljavinu, lokalno moguće i izraženije.

I početkom tjedna bit će šansi za lokalne nestabilnosti, većinom u obliku kraćih pljuskova i to uglavnom u zapadnim predjelima unutrašnjosti. U nedjelju će i vjetar okrenuti na sjeverni, a uz sjeverac će u narednim danima onda biti i manje vruće.

Na Jadranu za vikend ipak većinom sunčano, suho i vruće. U subotu rijetko poneki pljusak u unutrašnjosti Istre, i to uz lokalno jači razvoj oblaka, a u nedjelju su mogući i drugdje na sjevernom Jadranu. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, u noći na ponedjeljak okrenut će na buru, a potom sjeverozapadnjak.

Temperatura se neće značajnije mijenjati na moru, ovdje ostaje vruće, ali taman onoliko koliko želimo. Malo iznad 30.

U ovom trenutku, izgledno je umjereno toplo vrijeme u sljedećem tjednu, bez velike vrućine. Nekoliko prodora vlažnog, oceanskog zraka, čini se sredinom tjedna: kiše će biti uglavnom u unutrašnjosti, iako moguće je da se poneki pljusak spusti i do obale. No ne brinite, i sunca će u svakom slučaju biti dovoljno.

