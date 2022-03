Još će u utorak biti lijepo, a onda u srijedu kiša. Više pogledajte u prognozi vremena.

Dobrih mjesec dana u Hrvatskoj nije bilo ozbiljnije količine kiše, no to će se promijeniti u zadnjim danima ožujka pa će suha zemlja konačno dobiti prijeko potrebnu vodu, vjerojatno i previše nje s obzirom na prognoziranu količinu.

Naime, u mnogim će mjestima uz Jadran u drugoj polovini tjedna pasti više od 50, a lokalno više i od 100 litara po četvornom metru.



Od ponedjeljka poslijepodne, tlak zraka u naglome je padu, anticiklona koja nam je tjednima donosila stabilno i sunčano vrijeme, počela je slabjeti, pa više neće blokirati poremećaje sa sjevera i zapada. Jedan takav već nam se priblIžava, napominje meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić Topić.



Ipak, u utorak ujutro će još biti sunčano. Da nam se vrijeme mijenja bit će jasno po vjetru - puhat će umjeren jugozapadnjak, na moru jugo koji će jačati prema podnevu. Najniža temperatura u gorju oko 1, u nizinama oko 5, a na obali oko 10 stupnjeva.



Poslijepodne će se u središnjoj Hrvatskoj malo naoblačiti, uglavnom onim visokim, tankim oblacima. Bit će dosta vjetrovito, jugozapadnjak će ojačati na umjeren do jak, pri čemu ostaje toplo s temperaturom oko 22 Celzijeva stupnja.



U Slavoniji pretežno sunčano, samo uz malo oblaka. I ovdje će biti pomalo vjetrovito uz umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura oko 22.



Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenjivo, a oko Rijeke i pretežno oblačno. U Rijeci može pasti i malo kiše, navečer osobito. Puhat će umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar. Temperatura na obali oko 18, a u gorju od 13 do 16 stupnjeva.



U Dalmaciji sunčano i toplo uz malo oblaka. Jugo će ojačati na umjereno. Temperatura između 17 i 19 stupnjeva.



I zatim nam stiže promjena. U drugoj polovini tjedna oblačno s kišom. Najviše će padati u četvrtak. Vjetar će okrenuti na sjeverni pa će biti i sve hladnije. U petak temperatura oko 12, dakle 10-ak stupnjeva hladnije nego u ponedjeljak.

I na moru od srijede oblačno i kišovito. Ovdje će još više padati nego na kopnu, lokalno uz nevrijeme te obilnu kišu, osobito u srijedu i četvrtak. Puhat će umjereno i jako jugo, s temperaturom oko 16.



Dakle, nakon više od mjesec dana u cijelu zemlju stiže kiša. U utorak će još biti sunčano i toplo, ali vjetrovito, a onda od srijede oblačno, kišovito i hladnije. Takvo nestabilnije vrijeme potrajat će pet do sedam dana.

