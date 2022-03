Vrijeme i sutra sunčano i iznadprosječno toplo, prognoza je Darija Brzoje.

Prati nas ugodno, toplo, proljetno vrijeme. Čak je malo i pretoplo za doba godine, svakako iznad prosjeka, ali na to sad sigurno, u prvim proljetnim danima, nakon zime, baš i nemamo zamjerku. Lijepo vrijeme zadržat će se i idućih nekoliko dana, i za vikend će biti većinom sunčano, danju toplo, jedino su jutra još uvijek hladna ili u najmanju ruku svježa pa o tom valja voditi računa. Drveće je u cvatu, koncentracija peludi u većem dijelu zemlje je umjerena ili visoka, pri čemu trenutno dominiraju čempresi, javlja meteorolog Darijo Brzoja.



Stabilno i sunčano bit će nam pod prevladavajućim utjecajem polja visokog tlaka, a naznake prve ozbiljnije kiše, prema današnjim izračunima stoje tek za sredinu slijedećeg tjedna. O tom, potom.



Pred nama je dakle, sunčano i vedro te hladno jutro. Čak i dosta mirno, bez vjetra, na moru tek ponegdje burin ili slab sjeverozapadnjak. Zato će duž obale lokalno biti uvjeta i za kratkotrajnu maglu. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -3 do 2, a na Jadranu između 7 i 11 stupnjeva.



Sunčano će prevladavati i poslijepodne. Bit će i ugodno toplo, oko 20, što je otprilike isto toliko više od jutarnjih vrijednosti. Dakle, ujutro jakna i šal, danju moguće i kratki rukav. Ili najbolje, slojevito.



Vrlo slično vrijeme očekuje i Slavoniju i Baranju. Vedro, ujutro hladno, a danju ugodno toplo. I ovdje će u onom najtoplijem dijelu dana temperatura biti oko 20 stupnjeva.



Sunčano isto i u gorju, a sunčano veći dio dana bit će i na sjevernom Jadranu. Prema večeri ovdje bi mjestimice moglo biti malo oblaka. Na moru će puhati slab, rijetko umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura, oko 20 stupnjeva, a slično ili tek mrvicu manje toplo bit će i u gorskoj Hrvatskoj.



I Dalmaciju također očekuje sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme. Mjestimice uglavnom prema večeri tek mala naoblaka. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ponegdje jugozapadnjak, a temperatura će biti od 18 do 23 stupnja. Posebno toplo bit će u zaleđu.



I za vikend će većinom prevladavati sunčano i iznadprosječno toplo. Danju i dalje oko 20, noću na kopnu još uvijek blizu nule, iako će početkom idućeg tjedna ujutro ipak biti manje hladno. U nedjelju će zapuhati jugozapadnjak, uz koji će biti i nešto naoblake, no i dalje će u većini krajeva ipak prevladavati sunčano i ugodno.



I na Jadranu će biti dosta sunca, osobito u početku, no zapuhat će jugo s kojim će prema kraju vikenda polako već stizati i oblaci. U noći na ponedjeljak na jugu bi pri tom moglo biti i malo kiše. No za sad, to doista izgleda malo i rijetko. Od nedjelje i južina, a uz više oblaka, početkom tjedna bit će malo manje toplo nego za vikend.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr