Budite spremni na promjenu vremena: Stižu nam pljuskovi i grmljavina, za dio Hrvatske upaljeno crveno upozorenje

U srijedu ujutro vrijeme će većinom biti promjenljivo do pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše ili pokojeg pljuska, osobito u unutrašnjosti, gdje može biti i magle. Vjetar će ujutro većinom biti slab – duž obale uglavnom će puhati slaba bura, a u Dalmaciji, prema otocima i otvorenom moru, umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti će iznositi od 8 do 13, na Jadranu od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj vrijeme će biti promjenljivo, ponegdje uz malo kiše, pljuskova i grmljavine. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a najviša temperatura iznosit će od 19 do 22 stupnja.

U istočnoj Hrvatskoj vrijeme će također biti promjenljivo, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren, uz poslijepodnevnu temperatura od 21 do 23 stupnja, u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV najavio je meteorolog Ivan Čačić.

U gorskom Hrvatskoj će poslijepodne biti kiše, pljuskova i grmljavine. Kiša i lokalne nestabilnosti u manjoj mjeri očekuju se i na sjevernom Jadranu, gdje će biti i sunčanih razdoblja i to najviše u drugom dijelu dana. Navečer će na Jadranu zapuhati jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima, zbog čega će na snazi biti žuti i narančasti, a podno Velebita i crveni meteoalarm. Najviša temperatura u gorju će iznositi od 16 do 19, na Jadranu od 20 do 22 stupnja.

U Dalmaciji će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslijepodne. No, ponegdje će ipak biti kiše ili grmljavinskih pljuskova. Do sredine dana na jugu će još puhati jugo, a zatim posvuda sjeverozapadnjak i bura. Temperatura će iznositi od 21 do 23 stupnja.

U unutrašnjosti će u četvrtak biti promjenljivo oblačno, uglavnom u gorju mjestimice s kišom, a na krajnjem istoku i ponekim pljuskom. Zatim će vrijeme biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. Puhat će slab i umjeren vjetar. Ujutro će biti svježe, osobito u subotu, dok će poslijepodne biti postupno toplije.

U četvrtak će u Dalmaciji vrijeme biti dosta promjenljivo, ponegdje s pljuskom kojeg u petak još može biti i na krajnjem jugu. U subotu će posvuda biti pretežno sunčano. U četvrtak će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita i olujna, a od petka i sjeverozapadnjak.

Po svemu sudeći, najviše sunca bit će za vikend, osobito u subotu. U nedjelju kasno poslijepodne i navečer u središnjim i istočnim krajevima može biti lokalni pljuskovi i grmljavina i to najprije u najsjevernijem dijelu uz Dravu.

