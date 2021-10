Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje u idućim danima. Prognozu donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Ulazimo u doba godine kad se svaka zraka sunca broji, posebno u kopnenim krajevima gdje se maglovita jutra zimi često znaju pretvoriti u sive i tmurne dane. Srećom poslijepodne je još uvijek sunčano vrijeme, a ovih dana i ugodno u većini područja. Kako se budemo približavali kraju godine, magla će se u stabilnim situacijama sve češće i sve dulje zadržavati. Zato je lijepo uživati u mirnoj i šarenoj jesenskoj prognozi dok je još tu.



I idućih nekoliko dana vrijeme u našim krajevima će biti pod prevladavajućim utjecajem polja visokog ili povišenog tlaka: atmosfera je dakle stabilna, pa neće biti ni oborina, i to najvjerojatnije sve do slijedećeg tjedna.



U četvrtak ujutro u unutrašnjosti, kao i danas, mjestimice magla koja se prije svega u središnjoj Hrvatskoj može i dulje zadržati. Dugotrajnost magle odrazit će se i u najvišoj dnevnoj temperaturi kasnije. Jutro će na kopnu biti hladno, očekujemo od -1 do 4 stupnja, toplo se odjenite, dok će na sunčanom Jadranu biti između 9 i 14. Na moru će pri tom puhati umjerena, a podno Velebita u početku i jaka bura.



Sunčano bi kasnije,nakon izdizanja magle trebalo prevladavati u većem dijelu unutrašnjosti. Bit će malo svježije nego danas, osobito u područjima gdje se magla dulje zadrži: očekujemo 11 do 14 stupnjeva.



U istočnim krajevima vrlo slično vrijeme, šansa za dugotrajniju maglu stoji uglavnom u Posavini. Bez vjetra, danju uz sunce neće biti prehladno: ovdje oko 14 stupnjeva.



U gorskim predjelima magla ili niski slojeviti oblaci se također mogu dulje zadržati, no kasnije će biti barem djelomice sunčano. Na Jadranu većinom vedro i ugodno, osobito sredinom dana kad će bura oslabjeti, a temperatura biti oko 18, 19 stupnjeva. Prema otvorenom moru te uz zapadnu obalu Istre, ponegdje slab sjeverozapadnjak.



U Dalmaciji u četvrtak sunčano. Ujutro umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak, no sve skupa ugodno i toplo uz 20ak stupnjeva. A i more je tu negdje oko 20, izvijestio je meteorolog Darijo Brzoja u Dnevniku Nove TV.



Vrijeme će biti vrlo slično i idućih dana. Dakle, na kopnu prvo magla, ponegdje dugotrajnija, osobito u dijelovima središnje Hrvatske. Poslijepodne sunčano. Više oblaka očekujemo prema kraju vikenda. Temperatura se neće značajnije mijenjati, bit će oko 13, 14 stupnjeva. No u idućem tjednu, već za blagdan Svih Svetih, uz južinu osjetno toplije, a u najzapadnijim krajevima i uz moguću kišu.

Na Jadranu u petak i subotu sunčano. Bura će oslabjeti i postupno okretati na jugo, a s jugom će u nedjelju na sjevernom dijelu mjestimice biti i malo kiše. Na jugu će se zadržati sunčanije sve do ponedjeljka kad će kiše biti i ovdje. Uz južinu, na moru temperatura i idućih dana ostaje oko 20 stupnjeva.

