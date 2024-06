U nedjelju promjenjivo i toplo, no kakvo će vrijeme biti u ostatku tjedna? Detalje otkiva meteorolog Darijo Brzoja

Količina kiše se smanjila, no atmosfera se neće tako lako stabilizirati. Iako s lipnjem stižu još dulji dani i toplije vrijeme, i u ovom mjesecu možemo očekivati dosta kiše, što je za kopnene krajeve na neki način i normalno, s obzirom na to da je upravo lipanj na našem kontinentu mjesec s najvećom količinom oborine.

Ona je često u obliku izraženijih lokalnih pljuskova i to je ono što očekujemo i sljedećih dana. Prolazno jačanje grebena u drugoj polovici tjedna trebalo bi nam donijeti više sunčana i suha vremena.

Jutro u nedjelju bit će djelomice ili pretežno sunčano, uz nešto više oblaka na jugu gdje je i noćas moguć poneki izraženiji pljusak. Prema sredini dana s jugozapada će se skupljati oblaci pa bi već u rano poslijepodne u Lici i Dalmaciji moglo biti i kiše i pljuskova.

Vjetar u unutrašnjosti slab, dok će na moru puhati većinom umjereno jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, na kopnu od 8 do 13, a na moru od 15 do 20 stupnjeva.



Poslijepodne oblačnije i u središnjoj Hrvatskoj, a potom i ovdje može biti pljuskova, uglavnom krajem dana. Vjetar slab, uz pljuskove navečer lokalno pojačan. Dnevna temperatura bit će od 24 do 27 stupnjeva.

Vrlo slično i u Slavoniji i Baranji. Oblačnije poslijepodne i prema večeri kad i ovdje može biti jačih pljuskova s grmljavinom. Temperatura će biti oko 27 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u nedjelju ponovno nestabilnije. I dok u gorju pljuskova može biti i sredinom dana, poglavito u Lici, na sjevernom Jadranu su izgledniji poslijepodne, i osobito navečer kad mogu biti izraženiji, praćeni grmljavinom. Puhat će jugo i jugozapadnjak, a temperatura će biti oko 25 stupnjeva. U gorju, malo niža.



U Dalmaciji poslijepodne djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a mjestimice i kišu te lokalno i izraženije pljuskove s grmljavinom. Puhat će umjereno jugo i jugozapadnjak, a temperatura će biti oko 25, 26 stupnjeva.



Temperatura mora je najčešće oko 21, 22, a UV-indeks će biti visok, samo ponegdje u Lici i sjevernoj Dalmaciji umjeren.

Vrijeme naredna tri dana

Nastavno na nove nestabilnosti, u noći na ponedjeljak i u ponedjeljak nas očekuje promjenjivo, oblačno i nestabilno vrijeme, osobito u unutrašnjosti uz kišu, pljuskove i grmljavinu koji lokalno i dalje mogu biti izraženiji, a oborina obilnija.

Potom mirnije, no kako neće biti posve stabilno, na kopnu su i dalje mogući poslijepodnevni pljuskovi: češće u utorak, rjeđe u srijedu.

Vjetar s juga će u ponedjeljak uz pljuskove prolazno biti jak. Bit će sve toplije, osobito od sredine tjedna.

I na moru u ponedjeljak kiša, pljuskovi i grmljavina, poglavito u prvom dijelu dana. Potom sunčanije i povoljnije te prema sredini tjedna i sve toplije i to će onda biti ono pravo ljetno vrijeme kakvo već dulje priželjkujemo.

Očekuje nas, sredinom i u drugoj polovici sljedećeg tjedna, sunčano, vrlo toplo i pomalo vruće.

