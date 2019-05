I u ponedjeljak će biti kiše, ostat će prohladno i vjetrovito.

Tek što smo se poveselili toplom dijelu godine, u naše krajeve stigla je u najmanju ruku neobično hladna zračna masa.

Arktički zrak koji je zimu vratio većem dijelu središnje Europe sad se polako gura prema jugu. Kod nas, uz kišu, u gorju ima snijega kojeg u svibnju nije bilo najmanje pet, a na Sljemenu ni 30-ak godina.

U ponedjeljak ujutro će probleme dodatno stvarati i bura koja podno Velebita tada može imati orkanske udare. U ponedjeljak i utorak ujutro bit će dosta hladno.

Nad našim krajevima se zadržava ciklonalno polje, no ciklona će se popunjavati i pomicati prema jugoistoku, a sa zapada će pomalo jačati greben anticiklone.

U ponedjeljak ujutro još ipak većinom oblačno, povremeno s kišom, ne osobito toplo i prilično vjetrovito.

Čak i u kopnenom dijelu zemlje sjeverac će povremeno biti jak. Podno Velebita na mahove olujna pa i orkanska bura nikako neće biti dobra za promet.

U gorskoj Hrvatskoj u noći i ujutro padat će snijeg. Na Jadranu, osobito južnije, izgledna je kiša, ali i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura će u unutrašnjosti biti oko pet stupnjeva, u gorju blizu nule, a na Jadranu od sedam na sjevernom do 12, 13 stupnjeva na južnom dijelu i otocima gdje će u početku još puhati jugo.

Središnja Hrvatska

U središnjoj Hrvatskoj od sredine dana postupan prestanak kiše, a potom će se i naoblaka početi kidati. No bit će vjetrovito i prohladno uz tek desetak stupnjeva u zraku.

Slavonija

U Slavoniji će se zadržati oblačno. Kiše povremeno može biti do kraja dana, a uz umjeren i jak sjeverozapadnjak. Vrijeme neće odavati dojam sredine proljeća. I temperatura, desetak do čak 15 stupnjeva ispod prosjeka za doba godine, očekuje se samo šest, najviše devet stupnjeva.

Sjeverni Jadran

Snijega će u gorju uglavnom biti u noći i ujutro, a tijekom dana će oborine postupno prestajati. I na sjevernom Jadranu se od sredine dana očekuje nešto sunca. Tek rijetko možda još malo kiše. Bura koja će ujutro ponegdje imati olujne i orkanske udare kasnije će ipak malo oslabjeti. Dnevna temperatura će na moru biti od 10 do 14, a u gorju većinom između 2 i 5 stupnjeva.

Dalmacija

U Dalmaciji u ponedjeljak uglavnom promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. Bura će se tijekom dana proširiti i do samog juga zemlje. No prije tog, temperatura će ovdje uz jugo porasti i do 17 stupnjeva. Na sjeveru, uz buru, bit će oko 15.

Sljedeća tri dana

U utorak i srijedu očekuje nas djelomice ili pretežno sunčano vrijeme. Danju će prema sredini tjedna opet biti toplije, no jutra će zato biti dosta hladna pa je, uglavnom u gorju mjestimice moguć slab mraz. U četvrtak nažalost, novo naoblačenje, a ponegdje i kiša.

Slično i na Jadranu, dijelom ili pretežno vedro do četvrtka kad će već noć prije na sjevernom, a tijekom dana i na južnom dijelu ponegdje biti kiše, lokalno i grmljavinskih pljuskova. Zapuhat će jugo i u četvrtak još pojačati.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr