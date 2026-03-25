Ne krećite na put: Snijeg, kiša i jak vjetar zahvatit će zemlju, temperatura će drastično pasti

Sa sjeverozapada nam u noći na četvrtak stiže izraženija hladna fronta koja će uzrokovati stvaranje male, ali jake ciklone na sjeveru Italije. Ona će se tijekom četvrtka premještati duž Jadrana i donijeti cijeli niz nepovoljnih vremenskih prilika. Od obilne kiše i snijega, do olujnog i orkanskog vjetra. Pri tome će vrlo vjetrovito biti u cijeloj zemlji, a ne samo na Jadranu.

Od jutra će biti pretežno do potpuno oblačno. Malo sunca u ranim satima još može biti u Slavoniji te na jugu Dalmacije. Drugdje kiša, i ona će na sjevernom Jadranu i sjeveru Dalmacije biti jaka i obilna, a moguća je i grmljavina. U Gorskom kotaru i Lici kiša će već prelaziti u jak snijeg koji će se brzo primati na tlu.

Posvuda će biti vrlo vjetrovito. Na kopnu će puhati umjeren do jak sjeverac, na sjevernom Jadranu olujna bura, a u Dalmaciji jako jugo, oštro i lebić. I jutro će na zapadu zemlje biti prilično hladno, zbog kombinacije niže temperature i jakog vjetra. Samo će u Dalmaciji i Slavoniji još ostati toplo.

I poslijepodne će biti vrlo kišovito i vjetrovito u središnjoj Hrvatskoj. Sjeverni vjetar će jačati, puhat će jako do olujno. Kiša će biti obilnija, rano popodnevna temperatura oko 7 Celzijevih stupnjeva, ali tijekom dana će biti sve hladnije, tako da će kiša mjestimice prelaziti u susnježicu i snijeg. Moguće je i stvaranje tanjeg pokrivača, osobito uz granicu sa Slovenijom.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu sredinom dana će se naoblačiti. Kiša će biti sve češća, a moguća je i grmljavina, osobito oko Slavonskog gorja. Vjetar će puhati umjereno do jako, i bit će promjenjiva smjera. A što se tiče temperature - velika će biti razlika između hladnijeg zapada i toplijeg istoka. Na istoku će tek navečer zahladnjeti.

U Istri i Primorju popodne će biti manje kiše, iako će i dalje povremeno padati. I ostaje oblačno, uz jaku i olujnu škuru buru. Pod Velebitom s orkanskim udarima.

Temperatura će biti u padu, sredinom dana će uglavnom biti oko 8 Celzijevih stupnjeva, ali zbog bure će se činiti puno hladnije.

U Gorskom kotaru i Lici također vrlo vjetrovito i hladno, ovdje će padati jak snijeg koji će se dobro primati na tlu. Do kraja dana moguće je od 20 do 40 centimetara. Temperatura će biti između 0 i 3.



I u Dalmaciji oblačno, kišovito i vjetrovito. Kiša će od sredine dana biti česta, moguće su i jače nevere s izraženijim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar će puhati jako do olujno i pri tome znatno mijenjati smjer, kako će se ciklona premještati niz Jadran. No generalno će na sjeveru biti više bure, a na jugu više lebića, oštra i juga.

Prognoza za tri dana

Petak još oblačan, hladan i vjetrovit. Bit će još hladnije nego u četvrtak. U unutrašnjosti uz kišu i snijeg. Pri tome će se u Gorskom kotaru i Lici značajno podebljati snježni pokrivač. Onda za vikend postupno smirivanje i razvedravanje, sa sunčanim razdobljima, a i zatoplit će, osobito u nedjelju kad će temperatura rasti gotovo do 15 Celzijevih stupnjeva.



Na Jadranu će u petak biti manje kiše, već će se i djelomično razvedravati, ali ostaje vrlo vjetrovito i hladno. Okrenut će na jaku i olujnu tramontanu. U subotu i nedjelju još više sunca i još malo slabiji vjetar, iako će i dalje puhati umjereno do jako. Temperatura će od subote postupno rasti.

Preporuka

Pred nama je dakle vrlo nepovoljno vrijeme. Klimatološki gledano četvrtak spada u rijetke i ekstremne događaje. Past će obilna kiša. U gorju obilan snijeg, uz stvaranje debljeg pokrivača. A malo snijega bit će i nizinama, osobito uz sjeverozapadnu slovensku granicu. Uz sve to, velike probleme stvarat će i jak do olujan vjetar koji može lomiti grane pa i rušiti starija stabla te općenito činiti materijalnu štetu… U svakom slučaju, u četvrtak bi svakako bilo dobro izbjegavati putovanja. Ostanite na toplom i suhom.