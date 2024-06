Oblačno vrijeme neće dugo trajati, no u cijeloj će zemlji biti hladnije: Meteorolog Nikola Vikić-Topić otkriva detalje

U četvrtak ujutro u unutrašnjosti Hrvatske bit će pretežno do potpuno oblačno, mjestimice uz malo kiše, najvjerojatnije u Slavoniji i Lici. Na obali će biti više sunca, bit će promjenjivo oblačno, ali izgledni su lokalni pljuskovi i grmljavina, osobito na sjevernom Jadranu te u sjevernoj Dalmaciji.

Na kopnu će vjetar biti slab, a na obali umjeren, no bit će promjenjiva smjera, bit će i bure i tramontane, a na jugu i juga. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15 u unutrašnjosti te od 16 do 20 na obali.

Poslijepodne će se nastaviti razvedravati u središnjoj Hrvatskoj. Bit će još dosta oblaka, ali i sve više sunčanih razdoblja. Kiša će biti vrlo rijetka, moguća je uglavnom na jugu i istoku. Puhat će slab sjeverac, a najviša će temperatura biti oko 20. Navečer će biti svježe.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu slično. U početku pretežno oblačno, zatim popodne postupno razvedravanje i više sunca, s time da je ovdje veća mogućnost za kišu i pljuskove. Poneki pljusak može biti izraženiji, ponajprije u istočnoj Posavini. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjeverozapada, uz temperaturu od 19 do 21, dakle pomalo svježije za doba godine.



U Primorju i Istri popodne više sunca i manje oblaka, međutim i dalje su mogući pljuskovi i grmljavina. Oni će ipak biti samo lokalni i kratkotrajni. U Gorskom kotaru i Lici djelomično razvedravanje, s tim da će ovdje to ići sporije, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom.

Jutarnja bura će na obali oslabjeti, zapuhat će slab do umjeren maestral, a zatim navečer ponovno umjerena bura, pod Velebitom i jaka. Temperatura će uz moore biti 23, 24, a u gorju 15 do 18 stupnjeva.



U Dalmaciji će biti promjenjivo oblačno. Mjestimice uz pljuskove i grmljavinu do kojih može doći i prijepodne i poslijepodne, a na jugu i navečer. No, tamo gdje ih bude, neće dugo trajati, iako lokalno opet mogu biti izraženiji, moguće je i pokoje nevrijeme, ponajprije u unutrašnjosti.

Na sjeveru će puhati slaba do umjerena bura, na jugu jugo. A za vrijeme prolaska pljuskova, bit će jake tramontane.

Vrijeme naredna tri dana

U petak na kopnu sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku, te još uvijek ugodno, do najviše 24 stupnja. Za vikend zatim vruće i sparno, između 27 i 29. Pri tome će ostati većinom sunčano, samo su u noći sa subote na nedjelju u središnjoj Hrvatskoj mogući pljuskovi.

Sunčani i vrući ljetni dani su i pred Jadranom. Nakon današnjeg i sutrašnjeg blagog pada temperature, od petka će ponovno biti sve toplije, za vikend i do 30 stupnjeva. Osvježenje će danju donositi maestral. U subotu navečer i u nedjelju prolazno će zapuhati slabo jugo.



Zatopljenje se nastavlja i sljedeći tjedan, tako da ćemo vrlo vjerojatno ući u prvi ovoljetni toplinski val s temperaturom iznad 30 stupnjeva, a sredinom tjedna moguće i do 35.

Postoje naznake da bi taj val mogao biti prekinut jednim pogoršanjem krajem sljedećeg tjedna, ali za tu prognozu pričekat ćemo još nekoliko dana.

