Na nebu iznad Zagreba ukazao se svjetlosni krug oko Sunca: Evo o čemu se radi

U nedjelju se na nebu iznad Zagreba građani su mogli vidjeti neobičnu pojavu.

Oko Sunca se u ranim popodnevnim satima mogao vidjeti krug svjetlosti. Radi se o halo fenomenu.

Great sun halo over Zagreb, Croatia on May 20th. Thanks to Marija Hodja for the report. Posted with permission. pic.twitter.com/SvjMgiyrtF