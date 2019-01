I dok je kod nas ponovno tek na kratko zalepršao, susjedna Alpska regija bori se s ogromnim količinama snijega. Meteroalarm je u crvenom za Austriju i dijelove južne Njemačke.

Ako ste idućih dana planirali u Austriju na skijanje, ne propustite se informirati o mjestu u koje idete. Također, otkažite put ako je to potrebno jer je situacija prilično ozbiljna.

Što se tiče vremena u Hrvatskoj, ono neće biti ni blizu austrijskom. Diljem zemlje bi tijekom jutra moglo biti slabih oborina, uglavnom susnježice ili snijega. Na sjevernom će Jadranu većinom biti suho, ali će vjetar ondje već ujutro postupno okretati na sjeverozapadni, dok će u Dalmaciji još puhati jako jugo.

No, tijekom dana i ondje će vjetar okrenuti na sjeverozapadnjak, a kasnije i buru. Jutarnja temperatura će u kopnenom dijelu iznositi od -4 do nula stupnjeva, a na Jadranu od dva do šest stupnjeva.

Drugi dio dana središnjoj Hrvatskoj će donijeti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Uglavnom će biti suho, a ponegdje je moguće malo susnježice. Vjetar će biti slab, a temperatura će iznositi od tri do šest stupnjeva.

Slično će vrijeme biti i u Slavoniji. I ondje će biti pretežno oblačno uz mogućnost povremeno slabe oborine. Najniža temperature će biti iznositi oko tri do četiri stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj tijekom dana može još biti malo susnježice ili snijega, a na sjevernom Jadranu neće biti oborina. Bit će umjereno oblačno, a zapuhat će i bura koja će prema kraju dana sve više jačati. Oko devet stupnjeva očekuje se na moru i najviše tri u Lici i Gorskom kotaru.

U Dalmaciji bi oborina povremeno moglo biti i u drugom dijelu dana, većinom kiše i to najvjerojatinije uz obalu i prema otocima južnije u regiji. Jugo će okretati na buru koja će kasno poslijepodne i navečer jačati. Oko deset stupnjeva bit će najviša dnevna temperatura, dok će u zaleđu najviša temperatura iznositi oko pet stupnjeva.

U četvrtak će se zadržati oblačnije vrijeme na kontinentu, a pri tom je moguće i još malo snijega. Prema vikendu će mogućnost za bilo kakve oborine biti mala, a napokon će proviriti i sunce. Ostaje hladno uz tek dva do tri stupnja iznad nule danju i barem toliko ispod nule noću i ujutro. Puhat će povremeno umjeren sjeverac, a u subotu jugozapadnjak.

Na moru će u narednim danima biti više sunčanog vremena. Tek malo kiše ili čak snijega moguće je u četvrtak na sjevernom, a u petak na južnom dijelu. U noći na četvrtak zapuhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima: slabjet će u petak, a u subotu i okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura se neće znatnije mijenjati.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr