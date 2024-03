Izmjenjivat će se sunčana i kišovita razdoblja, a što nas još očekuje tijekom vikenda otkriva meteorolog

Promjenjivo i relativno toplo vrijeme se nastavlja, nama i dalje sa Sredozemlja povremeno pristiže vlažan i nestabilan zrak, tlak je snižen, a i u sljedećim danima na cijelom ovom području Mediterana bit će još i fronti i ciklona. Sunčana razdoblja izmjenjivat će se s onim kišovitima, a ukupno, uz južinu zadržat će se iznadprosječno toplo.



U subotu ujutro bit će promjenjivo oblačno, u kopnenim krajevima mjestimice uz maglu, na Jadranu uglavnom ponegdje s kišom. Inače kiša će biti izglednija i zapravo učestalija sutra upravo na Jadranu i u predjelima uz Jadran, potom u gorskoj Hrvatskoj, a tek kasnije možda na kratko je bude i u središnjoj.

Puhat će većinom slab južni i jugozapadni vjetar, a na Jadranu umjereno jugo. Jutarnja temperatura na kopnu od 3 do 8, a na moru od 8 do 13 stupnjeva.

Poslijepodne malo kiše moguće je i u središnjoj Hrvatskoj, uglavnom južnije u regiji, no nisu isključena ni sunčana razdoblja. Vjetar slab jugozapadni, a temperatura, svakako iznad uobičajene za datum, bit će oko 15 stupnjeva.



Kiša je manje vjerojatna u Slavoniji i Baranji, dakle, ovdje više suho i vjerojatno više sunčano, a podjednako toplo ili čak malo toplije. Temperatura većinom od 15 do 17 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, ovdje tijekom dana uz uglavnom kraća sunčana razdoblja. Puhat će umjereno jugo, a temperatura će biti od 10ak, 12 stupnjeva u gorju do 15 na sjevernom Jadranu.



I u Dalmaciji će se u subotu izmjenjivati sunce i oblaci, te je također mjestimice i povremeno moguća kiša. Puhat će jugo, a temperatura će porasti i do 17 stupnjeva.



Te promjene od sunca do kiše, i od dana do dana, nastavit će se i dalje. Više suha vremena idućih dana ukupno očekuje se u unutrašnjosti.

Najsunčanije će pritom biti u nedjelju i u utorak, no u utorak poslijepodne može biti i kraćih pljuskova. Ponedjeljak je oblačniji, ali većinom bez kiše, bit će je tek u gorju. Prolazno će zapuhati umjeren jugozapadnjak, inače vjetar slab, a temperatura svih dana iznad prosjeka za doba godine.

I na Jadranu sunčana razdoblja, poglavito u nedjelju te ponovno u utorak, dok se u noći na ponedjeljak i tijekom ponedjeljka očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Puhat će jako, prema otvorenom moru i olujno jugo, a slabjet će u utorak. I na moru u sljedećem tjednu ostaje toplo.



Toplina će dakle obilježiti i drugu polovicu tjedna, ali nastavit će se i ova izmjena sunca, oblaka i kiše. Pred nama je jedno promjenjivo, vrlo proljetno razdoblje.

