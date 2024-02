Na vrijeme tijekom vikenda utjecat će sredozemna ciklona: Detalje donosi meteorolog Ivan Čačić

Na vrijeme će i u petak utjecati sredozemna ciklona unutar koje će se na kontinentalni dio naše zemlje premjestiti frontalni poremećaj s kojim će stići nova količina vlažnog i nestabilnog zraka. On će prema kraju dana oslabiti, a sa zapada će ponovno jačati djelovanje atlantske ciklone, a zatim i novog ciklonalnog vrtloga u Sredozemlju s kojima će u naše krajeve još do sredine tjedna s juga pritjecati razmjerno topao i vlažan zrak.



U petak ujutro očekuje nas promjenljivo povremeno s kišom, osobito u gorskom području i na Jadranu gdje će oborine biti najčešće, a u Dalmaciji su mogući pljuskovi i grmljavina. U većem dijelu unutrašnjosti vjetar slab. Jedino će u Lici te na istoku zemlje puhati ponegdje umjeren jugoistočnjak.

Na Sjevernom Jadranu još u noći i ujutro umjerena i jaka bura, a na srednjem i južnom dijelu mjestimice jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 9, na Jadranu od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno povremeno s kišom, ali i sa sunčanim razdobljima osobito u drugom dijelu poslijepodneva. Vjetar slab, a najviša temperatura od 12 do 15 stupnjeva.

I u istočnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Još će ponegdje biti malo kiše i to uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar većinom slab, a na istoku mjestimice i umjeren. Poslijepodne temperatura od 14 do 17 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Jadranu promjenljivo povremeno s kišom s više oblaka u prvom dijelu dana u gorskom području. Vjetar većinom slab. Na Sjevernom Jadranu bura će okrenuti na slabo do umjereno jugo koje će prema otvorenom moru ponegdje biti i jako. Najviša temperatura od 10 do 12, na Jadranu od 13 do 16 stupnjeva.



U Dalmaciji promjenljivo oblačno povremeno s kišom i još pokojim pljuskom i grmljavinom. Puhat će umjereno i jako jugo. Temperatura od 14 do 17 stupnjeva.

Sljedeća tri dana

Slijedećih dana u unutrašnjosti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i razmjerno toplo. Još će povremeno će biti kiše i to većinom uz u gorskom području.



Na Jadranu još dosta promjenljivo povremeno s kišom. Puhat slabo i umjereno, od nedjelje povremeno i jako jugo. I dalje razmjerno toplo.



Za vikend, dakle, promjenljivo i razmjerno toplo s oborinama uglavnom na Jadranu i u gorskom području. Najviše sunčanih razdoblja bit će u središnjim i istočnim predjelima gdje će biti i uglavnom suho, osobito u nedjelju.

