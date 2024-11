Promjenjiva nedjelja u nekim će dijelovima dovesti i do narančastog meteoalarma: Detalje otkriva Darijo Brzoja

Zadržava se polje visokog tlaka nad našim područjem dok se južnije u Sredozemlju sporo premješta ciklonalni vrtlog.

za Hrvatsku je to bitno zato što su gradijenti između ta dva sustava izraženi pa na Jadranu još uvijek puše jaka i olujna bura. Povećana je i naoblaka, i slabe oborine posljedica su vlažnog zraka koji upravo ta ciklona u Sredozemlju "zabacuje" i prema našem području.

Početkom novog tjedna posvuda će biti više sunca, a prema sredini već sa sjevera stižu novi atmosferski poremećaji, s njima i nove oborine.



Nedjeljno jutro, dvije Hrvatske, dvije vrste vremena. U unutrašnjosti će biti promjenjivo oblačno, a na većem dijelu Jadrana sunčano. Samo će na krajnjem jugu još biti umjerene naoblake, a pri tom i malo kiše.

Slabih oborina na granici kiše i snijega tijekom noći i jutra može biti i u gorskoj Hrvatskoj, a s obzirom na to da bi se oborina mjestimice mogla i smrzavati na tlu, vozače kroz gorske krajeve savjetujemo na pojačan oprez.

Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, s olujnim, a podno Velebita u početku i orkanskim udarima. Na snazi je stoga za sjeverni Jadran narančasta, a za Dalmaciju žuta razina Meteoalarm upozorenja.

Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 0 do 5, a na Jadranu od 7 do 12 stupnjeva.



Poslijepodne će se i na kopnu naoblaka postupno smanjivati. Vjetar će u središnjoj Hrvatskoj biti većinom slab, a temperatura od 7 do 9 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji promjenjivo, uz sunčana razdoblja kojih će isto biti više poslijepodne. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar, a temperatura će biti oko 9 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj će se zadržati dosta oblačno cijeli dan, samo bez oborina poslijepodne. Na sjevernom Jadranu će prevladavati sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 4 do 6, a na sjevernom Jadranu između 11 i 15 stupnjeva.



U Dalmaciji će prevladavati sunčano uz umjerenu i jaku buru. Vjetar će poslijepodne slabjeti, a prema otvorenom moru i okretati na tramontanu i sjeverozapadnjak. Temperatura će u Dalmaciji sutra biti od 13 do vrlo ugodnih 18 stupnjeva.

Vrijeme naredna tri dana

Novi tjedan počinjemo sa suncem, odnosno lokalno s maglom i niskim oblacima, ali samo ujutro. Tijekom dana će uglavnom biti dosta sunca. U utorak, prema večeri povećanje naoblake, a potom rastu šanse za oborine. U srijedu u nizinama kiša, u gorju susnježica i snijeg. Jutra hladna, a i dani od utorka postupno hladniji.



Na Jadranu će u ponedjeljak prevladavati sunčano, u utorak poslijepodne oblačnije, a zatim i kišovito. Kiša će biti učestalija u srijedu, osobito na srednjem i južnom Jadranu. Puhat će umjerena, podno Velebita i jaka bura, samo će u utorak prolazno oslabjeti i okrenuti na jugo. Temperatura se na moru sljedećih dana neće značajnije mijenjati.



Sve hladnije vrijeme očekuje kopnene krajeve, tako bi sredinom tjedna u gorju mogle zalepršati nove pahulje. Drugdje, dovoljno hladno za advent, ali vjerojatno ne i za snijeg.

