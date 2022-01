Kakvo nas vrijeme očekuje u sljedećim danima, u prognozi vremena je rekao meteorolog Nikola Vikić-Topić.

Više sunca u četvrtak je bilo na kopnu nego na moru gdje je česta bila pojava magle i niskih oblaka, stratusa, sve od Istre do Zadra.

Inače, na zapadnoj obali Istre magla se na Jadranu najčešće i javlja, u prosjeku tri puta češće nego u Zadru i čak osam puta češće nego u Splitu.

Anticiklonalni greben koji nam je donio tu maglu sad već slabi, a preko nas će se u noći na petak i u petak premjestiti jedna slaba fronta koja donosi malu količinu kiše.

Jutro promjenjivo, poslijepodne razvedravanje

Jutro će biti promjenjivo do pretežno oblačno. Kiša je najvjerojatnija u Dalmaciji, dok u Slavoniji može pasti malo kiše koja se smrzava čim dotakne hladno tlo.

Vjetar većinom slab, na kopnu sjeverozapadni, na moru bura. Najniža temperatura oko -3, a na obali oko 4.

Poslijepodne će se u središnjoj Hrvatskoj razvedravati, pa će biti pretežno sunčano. Sjeverozapadni vjetar će ojačati na umjeren, osobito u Zagorju, Međimurju i Podravini. Najviša temperatura između 6 i 9.

U Slavoniji promjenjivo oblačno, ali također uz sve više sunca. Lokalno je ipak moguća još koja kap kiše. Puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, osobito duž Podravine te u Baranji gdje će se zbog toga činiti hladnije. Temperatura sredinom dana od 6 do 8.



Na sjevernom Jadranu i u gorju više sunca nego ujutro, bit će pretežno sunčano. Bura će jačati na umjerenu do jaku. Temperatura na obali od 9 do 12, a u gorju od 4 do 6. Navečer će zbog bure biti hladno.

U Dalmaciji promjenjivo oblačno, povremeno uz još malo lokalne kiše, osobito na otocima južnog dijela. Onda će se ubrzo sa sjevera razvedravati. Zapuhat će umjerena, navečer i jaka bura. Temperatura 11, 12 stupnjeva.

Vrijeme za vikend

Za vikend na kopnu djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i malu mogućnost za kraću kišu, ponajprije u Podravini. U ponedjeljak sa zapada naoblačenje s kišom, potkraj dana u gorju i snijegom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, u nedjelju jugozapadni, pa će temperatura rasti.

Na Jadranu za vikend sunčano, a u ponedjeljak također naoblačenje i kiša. U subotu umjerena i jaka bura u slabljenju, u nedjelju sjeverozapadni vjetar, a u ponedjeljak jugo. Temperatura ujutro oko 5, danju oko 12.

Dakle, kako to mnogi vole, vikend će biti većinom sunčan i malo topliji s dnevnom temperaturom oko 10 stupnjeva. No, ako planirate izlet u prirodu, nije loše znati da će više sunca biti u nedjelju nego u subotu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr