U noći se četvrtka na petak sredozemna ciklona će oslabjeti, a zatim odmaknuti daleko na jug. Istodobno, prema nama će jačati nove ciklonalne aktivnosti. Jedna će u manjoj mjeri djelovati već u petak, a u nedjelju nam dolazi vrlo izražen atmosferski poremećaj s oborinama koje ponegdje mogu biti i obilnije.



Ujutro u većini će krajeva biti promjenljivo sa sunčanim razdobljima. U unutrašnjosti mjestimice magla, a više oblaka ponegdje uz malo kiše još će biti na jugu Dalmacije. Bura će do jutra posvuda oslabjeti i već prijepodne okrenuti na jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od -4 do 1, na Jadranu od 4 do 9 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj promjenljivo sa sunčanim razdobljima. Ponegdje može pasti malo kiše, a ponajprije u gorju slaba susnježica i snijeg. Puhat će slab do umjeren vjetar s juga i jugozapada, na sjeveru prolazno i jak. Najviša temperatura oko 5 stupnjeva.



U istočnim predjelima pretežno oblačno ponegdje uz malo kiše. Vjetar slab do umjeren uz poslijepodnevnu temperaturu od 4 do 6 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno sredinom dana ponegdje sa slabom kišom, a u višim predjelima susnježicom i snijegom. Na sjevernom Jadranu promjenljivo sa sunčanim razdobljima uz jugozapadnjak, a krajem dana uz obalu bura. Najviša temperatura od 3 do 7, na Jadranu od 8 do 13 stupnjeva.



U Dalmaciji djelomice sunčano. Na jugu više oblaka, a ponegdje i malo kiše. Puhat će mjestimice umjereno jugo i jugozapadnjak koje će navečer okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura od 9 do 14 stupnjeva.

Vrijeme naredna tri dana

U subotu djelomice sunčano, ujutro uz mogućost lokalne magle. Prema večeri porast naoblake pa će osobito u nedjelju povremeno biti kiše koja će uz pad temperature, ponajprije u gorju, prelaziti u susnježicu i snijeg. U nedjelju prolazno će zapuhati umjeren i jak sjeverac i sjeveroistočnjak.



Na Jadranu još u subotu prijepodne djelomice sunčano. Zatim postupan porast naoblake, a navečer na sjevernom Jadranu kiša. Zatim posvuda kiša, osobito u nedjelju kad se mjestimice očekuju obilni pljuskovi i grmljavina. U subotu poslijepodne jačat će jugo pa će u nedjelju će biti vrlo vjetrovito uz jako i olujno jugo i jugozapadnjak, na sjevernom dijelu zapuhat će bura. Vjetar će u ponedjeljak malo oslabjeti.



Prema proračunima, od drugog djela vikenda nove oborine, koje će u nedjelju ponegdje biti i obilnije, osobito na Jadranu. Prema sredini tjedna slabljenje oborina.

