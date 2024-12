Ciklonalni vrtlog koji je u srijedu najviše utjecao na vrijeme na Jadranu, u četvrtak će do ranog poslijepodneva još pojačati, a zatim slabjeti i odmicati na jug prema Africi. Iza njega prolazno će ojačati greben anticiklone, No, sa sjeverozapada dolazi nam novi poremećaj sa zamjetno vlažnijim zrakom koji će nas svojom glavninom zahvatiti od subote na nedjelju.



Ujutro i prijepodne umjereno do pretežno oblačno. U istočnim krajevima i u Dalmaciji mjestimice kiša, a u gorskom području susnježica i snijeg. Vjetrovito uz umjeren, u gorju i jak sjeveroistočnjak i sjeverac, na Jadranu jaka i olujna bura, na što upozorava i Meteoalarm. Ujutro u unutrašnjosti od -2 do 3, a na Jadranu od 5 do 10 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj očekuju se i sunčana razdoblja uz najviših 5 ili 6 stupnjeva. No, uz umjeren do jak sjeveroistočnjak bit će vrlo hladno.



Hladno će biti i u istočnim predjelima gdje će prevladavati oblačno i puhati umjeren sjeverac.



Poslijepodne u gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno, a na Jadranu djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Vrlo vjetrovito, u gorskom području uz umjeren i jak sjeveroistočnjak, a na Jadranu jaku i olujnu, podno Velebita na udare i orkansku buru pa je za morski dio Kvarnerskog zaljeva cijeli dan na snazi i crveni Meteoalarm. Najviša temperatura od 1 do 3, na Jadranu od 8 do 11 stupnjeva.



U Dalmaciji promjenljivo još ponegdje s kišom. Jaka i olujna bura prema večeri će slabjeti. Temperatura od 8 do 13 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti u petak i subotu promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i uglavnom suho. U nedjelju većinom oblačno s kišom i snijegom, a uglavnom u gorju očekuje se i snježni pokrivač. Vjetar slab do umjeren južnih, a u nedjelju, s osjetnim padom temperature, sjevernih smjerova.



I na Jadranu u petak i subotu djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Potkraj subote na sjevernom Jadranu naoblačenje s kišom koje će se u nedjelju proširiti na cijeli Jadran i mjestimice donijeti obilne oborine. Puhat će umjereno i jako jugo i jugozapadnjak.



Za vikend u većem dijelu subote barem djelomice sunčano. Potkraj subote najprije na sjevernom Jadranu, a zatim u nedjelju i u cijeloj zemlji jače naoblačenje, ponegdje i obilne oborine, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti snijeg mjestimice i u nizinama

