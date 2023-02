Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna i kad možemo očekivati zahladnjenje i snijeg, u prognozi vremena otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Uz sunce i visoku temperaturu, budi se priroda, a prije nego sve prolista i zazeleni, počinje cvatnja - prvo je na redu drveće.

Koncentracija peludi upravo drveća tako visoka je u Zagrebu i Rijeci: tu su čempresi, a krenula je jako i lijeska. A baš lijeska mnogim alergičarima donosi prve proljetne tegobe.

Porast koncentracija peludi može se očekivati i dalje s viškom topline. U utorak će prevladavati sunčano u većini kopnenih krajeva, isto i na jugu, dok se u gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana očekuje umjerena naoblaka, a obzirom da će biti mirno, bez vjetra, moguća je i sumaglica ili magla.

Rijetko gdje u unutrašnjosti puhat će slab do umjeren jugozapadnjak ili zapadnjak. Jutarnja temperatura, na kopnu od 3 do 6, u gorju oko 1, a na moru većinom od 7 do 10 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj i poslijepodne će prevladavati sunčano. Vjetar slab, rjeđe umjeren jugozapadni, a temperatura, za veljaču dosta visoka: očekujemo i 18 stupnjeva u onom najtoplijem dijelu dana.

Slično će biti i u Slavoniji i Baranji. Nakon sunčanog ponedjeljka, sunčano i u utorak. Zadržat će se i toplo, a puhat će tek mjestimice umjeren zapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura, isto većinom od 16 do 18 stupnjeva.

U gorskim krajevima i na sjevernom Jadranu, u utorak ipak nešto oblačnije. U višem gorju jugozapadnjak, a na moru najčešće tiho, bez vjetra. Bit će toplo, ne baš kao u nizinama unutrašnjosti, ali isto toplo: i na moru i u gorju oko 13, 14 stupnjeva.

U Dalmaciji na sjevernom dijelu malo oblačnije, a na jugu i sutra pretežno sunčano. Uglavnom bez značajnijeg vjetra, danju uz temperaturu oko 15, 16 stupnjeva. Ugodno, posebno na mjestima gdje bude više sunca.

Sljedeća tri dana

U srijedu će još u većini kopnenih krajeva prevladavati sunčano. U četvrtak promjenjivije, a moguće je i malo kiše, prvo u gorju, a do kraja dana potom i drugdje.

Kiša je, isto tako, uz povremeno više oblaka i jugozapadnjak, moguća i u petak, a lokalno i poneki pljusak. Svih dana zadržat će se iznadprosječno toplo.

Na sjevernom Jadranu oblačnije će biti i u srijedu, možda i uz malo kiše, dok se više sunca još jednom očekuje na jugu. Od četvrtka, uz promjenjivu naoblaku, kiše može biti duž cijele obale, a mjestimice i u predjelima uz Jadran: svakako češće na sjeveru. U četvrtak će zapuhati jugozapadnjak, u petak i jugo, a sve skupa i na moru će se zadržati toplo.

Kad se vrijeme već krene pomalo mijenjati krajem tjedna, i za vikend nas potom očekuje promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno na Jadranu moguće i obilnijom, a u nedjelju je izgledno i zahladnjenje uz koje bi, prije svega u gorju moglo biti i snijega. Prevrtljiva veljača, i od nedjelje još jedan povratak zime.

