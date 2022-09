Meteorolog Ivan Čačić donosi kakvo nas vrijeme očekuje u sljedećim danima.

Stigla je promjena vremena. Već u noći na petak i ujutro posvuda će biti umjereno do znatno oblačno povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom, osobito u gorskom području i na Jadranu gdje može biti i obilnih oborina.

U središnjim predjelima zapuhat će mjestimice umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu većinom umjereno do jako jugo. Podno Velebita nakratko može biti i umjerene bure. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 24 Celzijeva stupnja.

Vrijeme u nastavku dana

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj promjenljivo još povremeno s kišom i pljuskovima koji će biti češći navečer i u noći na subotu. Pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura od 24 do 26 stupnjeva.

U istočnim predjelima promjenljivo povremeno s kišom te lokalnim pljuskovima i grmljavinom, moguće i izraženijim. Vjetar slab do umjeren. Temperatura od 25 do 27 stupnjeva.

U gorskom području i na Jadranu umjereno do znatno oblačno povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji uz obilne oborine i jak vjetar, osobito na Jadranu. Najviša dnevna temperatura do 21 do 24, na Jadranu od 24 do 26 stupnjeva.

U Dalmaciji vrlo promjenljivo povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom, a ponegdje je moguće i grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnijom oborinom, osobito uz obalu. Jugo će poslijepodne oslabjeti. Temperatura od 25 do 28 stupnjeva.

Vrijeme sljedeća tri dana

Slijedećih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano i svježije. Uz promjenljivu naoblaku, mjestimice kratkotrajna kiša ili poneki pljusak i to češće za vikend.

Na Jadranu u dane vikenda djelomice sunčano i nestabilno pa će mjestimice biti kratkotrajne kiše ili pljuskova. U ponedjeljak pretežno sunčano uz buru i sjeverozapadnjak.

