Narednih dana očekuje nas pogoršanje vremena, do kada će trajati otkriva meteorolog Vikić-Topić

Nakon nekoliko sunčanih i toplih dana, sa sjeverozapada nam se približava jedan frontalni sustav koji će u utorak destabilizirati atmosferu naših krajeva. S time nam stiže vrijeme s više oblaka te češća kiša i pljuskovi, osobito u drugom dijelu dana.



Ujutro će već biti oblačnije nego što je bilo u ponedjeljak, još uz malo sunčanih razdbolja, ali generalno umjereno do pretežno oblačno.

U unutrašnjosti uz visoke oblake i tamo će prijepodne biti uglavnom suho, dok će na obali biti i nižih oblaka, pa su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najveća mogućnost za njih je na sjevernom i srednjem dijelu.

Na kopnu će u utorak biti manje vjetrovito nego u ponedjeljak kada je dosta puhalo. U utorak će puhati samo slab do umjeren jugozapadnjak, dok će na obali biti vjetrovitije, uz umjereno do jako jugo.

Najniža temperatura, u unutrašnjosti 11 do 14, a na oko 16 stupnjeva.



Poslijepodne daljnje naoblačenje u središnjoj Hrvatskoj. Bit će pretežno oblačno te raste mogućnost za pljuskove i grmljavinu, osobito u ranim popodnevnim satima te ponovno navečer.

Jugozapadni vjetar će slabjeti, a zatim će navečer probiti sjeverac s kojim će malo zahladnjeti. Najviša temperatura bit će oko 22 stupnja, dakle nešto svježije nego u ponedjeljak.



I u Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će se naoblačiti. I sve je veća mogućnost za pljuskove s grmljavinom. Bit će ih danju, ali i navečer, a lokalno mogu biti izraženiji uz tuču i pojačan vjetar, osobito duž Posavine.

Puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni. Temperatura će, prije pljuskova, rasti do 23, 24, ponegdje i 25 Celzijevih stupnjeva, a zatim, s kišom, svježije.



U Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici pretežno oblačno, oblačnije nego ujutro. Povremeno će biti kiše, a lokalno i pljuskova praćenih grmljavinom. Jugo će na moru slabjeti i prolazno će zapuhati umjerena bura. Temperatura na obali između 18 i 20, a u gorju 16 do 19.



Dalmacija će u utorak ponovno biti najsunčaniji dio Hrvatske, osobito poslijepodnevni sati i osobito južni dio. Dok je na sjeveru već druga priča: tamo može biti kraćih i lokalnih pljuskova, ali u svakom slučaju rjeđe nego u ostalim dijelovima Hrvatske. I dalje će puhati jugo, ali sve slabije, uglavnom umjereno. Temperatura će biti oko 22, dakle samo malo niža nego u ponedjeljak.

Vrijeme u naredna tri dana

I srijedu će na kopnu biti promjenjivo, nestabilno te još malo svježije, mjestimice s kišom i pljuskovima. U četvrtak zatim djelomice sunčano i uglavnom suho, a u petak još više sunca i ponovno toplije. Srijeda i četvrtak će biti pomalo vjetroviti uz sjeverac. Temperatura će tad biti oko 21, a u petak do 23.



I na Jadranu u srijedu može biti još ponekog pljuska. No treba naglasiti da polako ulazimo u doba godine kad su na obali oni lokalni i kratkotrajni. Tako da neće padati svugdje, i neće padati stalno, a bit će i puno sunčanih razdoblja.

Sunca će još više biti u četvrtak i petak kad će u većini krajeva ostati suho. No u četvrtak će bura pojačati, puhat će umjereno do jako, na sjeveru s olujnim udarima, pa će malo ometati sve one hrabre, rane kupače. Temperatura ujutro oko 16, danju oko 23.



U svakom slučaju, ušli smo u još jedan proljetno promjenjiv tjedan. Nakon sunca u ponedjeljak, u utorak i srijedu će biti oblačnije i manje toplo, uz povremene pljuskove, a moguće je i pokoje nevrijeme s tučom, ponajprije u posavskom dijelu Slavonije.

U drugoj polovini tjedna sunčanije i sve toplije, temperatura će ponovno rasti do vrijednosti blizu 25 stupnjeva.

