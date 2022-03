Kakvo nas vrijeme očekuje u sljedećim danima, u prognozi vremena je otkrio meteorolog Ivan Čačić.

Pretežno sunčano i vrlo hladno vrijeme, posvuda s temperaturom ispod višegodišnjeg prosjeka, zadržat će se do kraja ovog tjedna. S početkom sljedećeg tjedna započet će razdoblje osjetno toplijeg vremena.

Izuzetno hladno vrijeme donosi nam anticiklona na čijem južnom dijelu u naše krajeve s područja Rusije, Ukrajine i MađarsKe stiže hladan sibirski zrak.

Područje vrlo hladnog zraka koje se u jakoj sjeverozapadnoj struji već danima premješta prema našoj zemlji vidljivo je na prikazu prognostičkih vrijednosti temperature za Europu i za četvrtak. Slično se očekuje i do kraja ovog tjedna.

Jutro vrlo hladno

U četvrtak ujutro bit će vrlo hladno, osobito u unutrašnjosti gdje će biti promjenljive naoblake, a ponegdje na istoku zemlje moguće su slabe ili neznatne oborine. Na Jadranu i u gorskom području većinom vedro.

U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka, na udare i olujna bura i tramontana. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između -5 i 0, na Jadranu od 1 do 5 Celzijavih stupnjeva.

Vrijeme tijekom dana

Danju u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i uglavnom suho. Više sunčanih razdoblja očekuje se poslijepodne. Puhat će većinom umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Poslijepodnevna temperatura od 7 do 10 stupnjeva.

U istočnim predjelima prijepodne uglavnom oblačno mjestimice uz mogućnost slabih oborina. Poslijepodne djelomice sunčano. Puhat će većinom umjeren sjeverac i sjeveroističnjak. Temperatura od 6 do 8 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj prijepodne djelomice sunčano. Poslijepodne porast naoblake pa je ponegdje moguć slab snijeg. Na Jadranu - pretežno sunčano.

U gorju će puhati povremeno umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac, a na Jadranu umjerena do jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Najviše dnevna temperatura u gorskom području od 4 do 7, na Jadranu od 11 do 14 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano uz umjerenu i jaku, ponegdje i olujnu buru i tramontanu. Temperatura do 9 do 14 stupnjeva.

Prognoza za sljedeća tri dana

U unutrašnjosti do kraja tjedna pretežno sunčano i hladno, osobito ujutro.

Na Jadranu će biti sunčano, u petak s malom do umjerenom naoblakom. Puhat će slaba do umjerena, u subotu i jaka bura, a u nedjelju će zapuhati jugo.

