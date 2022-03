A nakon što se hrvatski turizam počeo oporavljati od korona krize, dočekao ga je novi izazov - rat u Ukrajini. Reporetrka Lina Dollar razgovarala je za Dnevnik Nove TV o tome s Denisom Ivoševićem, predsjednikom Turističke zajednice Istarske županije.

Buking je usporio, no za sada se ne može govoriti o masovnim otkazivanjima, ali on će uvelike ovisiti o tome kako će se razvijati situacija u Ukrajini i Rusiji. Dva posto gostiju koji dolaze u Hrvatsku su iz Rusije i Ukrajine, no rat će utjecati na sve.

"Rekao bih da iz jedne krize izravno ulijećemo u novu. Dodatno je složena situacija i to će biti izazov za sve nas u turizmu. Putovati se hoće - vidimo da je Istra do prije agresije (na Ukrajinu) imala između 10 i 20 posto bolji rezultat bukinga u odnosu na rekordnu 2019. godinu", rekao je.

Nakon rata u Ukrajini buking se znatno usporio, ali otkazivanja nema. "Uskrs će biti pod definicijom last second, a ne last minute", dodao je.

Nova neizvjesna sezona je pred vratima. "Imamo izravni utjecaj agresije, ali i kolateralni utjecaj koji će se dogoditi zbog raznih poskupljenja, vala izbjeglica. Definitivno moramo putovati, a nadamo se da će gorivo biti na raspolaganju po normalnim cijenama", naveo je Ivošević.

Ako bude potražnja na zavidnoj razini - objavljene cijene će biti u redu. Ako bude usporena - morat će se korigirati, otkrio je. "Imamo više scenarija. Bitno je da budemo spremni, brzi i fleksibilni kada treba reagirati. Radi ove situacije zasad nitko nije dizao cijene", objasnio je.

Last minute sezona: Je li zbog rusko-ukrajinske krize upitan dolazak gotovo 300.000 turista na Jadran?

Dnevnik Nove TV doznaje koliko je stranaca došlo u Hrvatsku zbog cijepljenja protiv korone: "Uključen je privatni vozač, hotel s pet zvjezdica..."

Glavna formula misli da će biti kao i za vrijeme COVID-a. Trebat će pratiti svakodnevno situaciju. "Kada se procijeni da je poželjna situacija, definitivno će Istra biti spremna."

Određen broj gostiju kojima je Istra bila na popisu destinacija sada će možda otići u neke druge zemlje, primjerice Tursku. Tako bi Turska trebala posegnuti u "bazen" gostiju koji dolaze i u Istru. Hoće li onda Poluotok izgubiti dio gostiju? "Siguran segment će biti pravodobna, kvalitetna i točna komunikacija, a drugo će biti kvalitetna promocija. Treće - jasno odrediti cjenovni kriterij koji je primjeren za goste koje očekujemo", rekao je.

"Cijene su u određenim segmentima poprilično visoke u odnosu na konkurenciju. Pitanje je što možemo ponuditi. Ako će biti potrebno korigirati cijene, to će biti i kod konkurencije", zaključio je.

