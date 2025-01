Kakvo nas vrijeme očekuje idući tjedan? Detalje otkriva meteorolog Darijo Brzoja

U unutrašnjosti cijele nedjelje oblačno i vrlo hladno, na Jadranu promjenjivije, povremeno uz kišu i dosta toplije. Tako je u 14 sati istodobno u Varaždinu primjerice bilo -2, a u Hvaru +16 stupnjeva. Na prizemnoj sinoptičkoj karti malo se tog zanimljivog može vidjeti.

Naime, i dalje smo u polju visokog ili povišenog tlaka, u blizini nema izraženih frontalnih sustava, ali po visini nam zato u jugozapadnoj struji nastavlja pritjecati vlažan i nestabilan zrak sa Sredozemlja. Formiraju se linije nestabilnosti pa povremeno i na moru ima povećane naoblake i kiše. Slično ostaje i na početku novog tjedna.



Pred nama je većinom oblačno i maglovito jutro u kopnenim krajevima, te promjenjivije vrijeme na Jadranu. Na moru će biti sunčanih razdoblja, ali mjestimice ponovno i malo kiše, prvo u Dalmaciji sredinom dana.

Lokalno uz obalu će zapuhati bura, prema otvorenom moru srednjeg Jadrana jugo, a na krajnjem jugu zemlje sjeverozapadnjak. Uglavnom slab, i neće biti osobito vjetrovito. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -4 do nula, a na Jadranu većinom od 7 do 12 stupnjeva.



Većinom oblačno u središnjoj Hrvatskoj će se zadržati i poslijepodne, a navečer, prije svega na području Banovine i Korduna rastu šanse za slabu kišu koja se pak može smrzavati na hladnom tlu. I najviša dnevna temperatura neće biti visoka: očekuje se od -1 do 2 stupnja.



I u Slavoniji i Baranji u ponedjeljak oblačno, ujutro tek lokalno uz maglu. Vjetra nema, a zadržat će se prilično hladno cijeli dan, temperatura najčešće ni neće prijeći Celzijevu ništicu. Čak ni za ranog poslijepodneva kad bi trebalo biti najmanje hladno.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u ponedjeljak promjenjivije, na moru će biti i sunčanih razdoblja, a poslijepodne i prema kraju dana mjestimice će i kišiti. Kiša se pri tom u gorju može i smrzavati u dodiru s hladnim tlom. Stoga, vozači, vodite računa o uvjetima na cesti zbog mjesta na kojima bi moglo biti poledice.

Podno Velebita bura, dok će prema otvorenom moru puhati jugo. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj između -1 i 2, a na sjevernom Jadranu od 11 do 15 stupnjeva.



U Dalmaciji će se i u ponedjeljak zadržati promjenjivo oblačno, kiše će mjestimice biti uglavnom od sredine dana. Puhat će većinom jugo. Temperatura na obali i otocima između 14 i 16 stupnjeva, dok će u zaleđu ipak biti malo hladnije.

Tri dana kopno

I u utorak se na kopnu očekuje više oblaka nego sunca, a slabe kiše će većinom biti u gorju: rjeđe drugdje. U srijedu maglovito jutro, potom sunčana razdoblja, dok nam u četvrtak stiže novo naoblačenje, a potom i nova kiša krajem dana. Zapuhat će jugozapadnjak s kojim će temperatura u drugoj polovici tjedna osjetno porasti.

Tri dana more

Na Jadranu i sljedećih dana promjenjivo oblačno, uz izmjenu sunca i oblaka, ali povremeno i kišu ili čak poneki pljusak. U početku češće u Dalmaciji, a prema kraju tjedna na sjevernom Jadranu. Vjetar slab sve do četvrtka kad će zapuhati jako jugo.



S južinom stižemo do kišovitog petka, a iza petka ide u većini krajeva stabilnije vrijeme. Malo kiše bit će moguće na riječkom području.

