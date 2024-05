Cijeli se grad priprema za svoj dan: Uoči dana sv. Duje podijeljene nagrade grada Splita, održan prigodan program

Održala se svečana sjednica splitskog Gradskog vijeća povodom Dana grada popraćena pjesmom i prigodnim programom.

"Prepustimo se ovih dana guštima naše fešte i prisjetimo se što nam je uistino zajedničko, važno i vrijedno. Jer nima Splita do Splita. Na dobro vam svima doša Sudamja", čestitao je Splićanima gradonačelnik Ivica Puljak.

Čak pet je dobitnika nagrade za životno djelo Grada Splita i skupnih nagrada te tri dobitnika osobnih.



"Lijepo je biti građanka Grada Splita i još dobiti nagradu Grada Splita. Evo, tko god nije u Splitu, dođite i posjetite nas. Uživajte u našim ljepotama", rekla je jedna od dobitnica nagrade Grozdana Ribičić.

Mišljenje dijeli i predsjednik koji je danas bio nešto suzdržaniji oko političkih aktualnosti, ali je zato nahvalio domaćine.



"Split ne smije imati ambiciju manju od toga da bude vrhunsko mjesto za život, da bude grad za koji će se kandidati otimati da u njemu žive i rade, da se Sveučilište natječe u realnom vremenu i konkurenciji sa zagrebačkim", rekao je u ponedjeljak predsjednik Milanović.

Nakon svečanosti i politike sa svih strana na rivi se održao tradicionalni sajam. Moglo se pronaći sve od igle do lokomotive.



"99 posto se koristi u kuhinji, žene, što im treba u kuhinji. Dobro, ima i nas muškaraca koji kuhamo", rekao je prodavač Josip Kukec.

Građani su sa sajma odlazili punih ruku i vrećica.



"Uzela san dasku, jedan podmetač za hranu kad stavljan spizu da mi se ne zapali stol i jedne medenjake. To još k'o dite san volila i to svake godine obavezno uzmen. I eto, to je to", objsnila je Željka.



"Ovo je suncokret, ovo je ne znam točno šta. Uglavnom, tražim bijele ruže, ali ih nema nego ima plave. Već sam tu izabrala, možete vidit", podijelila je Vesna.

"Mislin običaj je uzet nešto drveno, tražila san štipalice, ali ih nema...", rekla je Neda te otkrila da se ne kuha nužno bolje s onima koje se kupe na sv. Duju našalivši se.

Nije Split ove godine razočarao ni glazbenim programom, a vrhunac je u utorak na rivi od 21 sat uz Petra Grašu. Prije zabave i koncerta bit će održana tradicionalna procesija i svečana misa od 10 ujutro.



Građani nagrađeni Nagradom grada Splita

Novinarka Sofija Preljvukić porazgovarala je s nagrađenim građanima koji su u ponedjeljak dobili Nagradu grada Splita. Jedan od njih je i Robert Vulić, predsjednik zbora "Splitski liječnici pjevači".

Liječnik Vulić došao je primiti nagradu i sudjelovati u proslavi odmah nakon završene smjene u bolnici.

Upitan o tome od liječnika kojih sve specijalizacija se sastoji zbor Splitski liječnici pjevači, ginekolog Vulić je rekao kako se zbor sastoji od studenata pa do profesora u mirovini.

"Ne veže nas samo kolegijalnost nego i prijateljstvo i ljubav prema pjesmi. Gušt nam je nastupati i biti na probama. Ne bi inače ovoliko ni trajali i bili laureati našega grada", rekao je.

Na pitanje gdje su sve nastupali otkrio je da su uglavnom nastupali po Hrvatskoj i Europi.

"Imamo širok repertoar i jako smo šarmatni", pohvalio je Vulić svoj zbor te dodao već 36 godina djeluju.

"Ovo je naše liječničko poslanje, a ne baš posao. Uspijemo izmiriti svoje obaveze s našim guštom", objasnio je kako uspjevaju stići i pjevati i biti u ordinaciji.

