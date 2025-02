Kada možemo očekivati snježne pahulje? Detalje otkriva meteorolog Nikola Vikić-Topić

U srijedu će biti malo snijega, a najviše će onda pasti u petak, naravno u Gorskom kotaru i Lici. Moguće je između 20 i 30 centimetara. Tako da taj dan neće baš biti povoljan za putovanje između unutrašnjosti i Jadrana.

Prizemna je situacija nad velikim dijelom istočne i sjeverne Europe i dalje stabilna. Tlak zraka je povišen. Imamo prostranu anticiklonu, ali ona polako slabi, dok nam u isto vrijeme u višim slojevima atmosfere pritječe vlažniji i nestabilniji zrak. U takvim ćemo uvjetima u ostatku tjedna imati puno oblaka te više oborina nego u ponedjeljak i utorak.

U srijedu će od jutra biti pretežno do potpuno oblačno, i to u cijeloj zemlji. Na obali će padati kiša, na otocima će lokalno biti i pljuskova. A na kopnu kiša, susnježica i snijeg, i to ne samo u gorju, već i u nizinama. Moguće je i stvaranje tanjeg pokrivača. U Slavoniji se pak oborine mogu smrzavati u dodiru s hladnim tlom.

Što se tiče vjetra – na Jadranu će uglavnom puhati umjereno jugo, a u unutrašnjosti slab do umjeren jugoistočnjak. Temperatura će biti oko nule na kopnu te od 7 do 9 na obali.



I poslijepodne će biti potpuno oblačno u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Povremeno uz još malo oborina – na granici kiše i snijega, pri čemu je veća vjerojatnost za snijeg u Zagorju, Međimurju i Podravini. Vjetar će biti slab, a maksimalna temperatura između 1 i 3, dakle dosta hladnije nego danas.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu potpuno oblačno. Tijekom dana sve češće uz oborine, pri čemu je moguća i kiša i susnježica i snijeg. Snijeg je izgledniji duž zapadne Podravine a kiša duž Posavine. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, a najviša će temperatura biti oko 2 Celzijeva stupnja.



U Istri, Primorju i Gorskoj Hrvatskoj poslijepodne će biti oblačno. I dalje će često padati kiša, a u višem gorju moguć je i snijeg. Vjetar će biti samo slab do umjeren, južnih smjerova. Temperatura, u gorju 4 do 6, a na obali i otocima oko 10.



I u Dalmaciji će biti pretežno do potpuno oblačno. Često s kišom, na otocima i s pljuskovima, a navečer može i zagrmjeti. Puhat će umjereno do jako jugo uz najvišu temperaturu između 10 i 13.

Tri dana kopno

Sljedećih dana na kopnu pretežno do potpuno oblačno. U četvrtak s kišom, u petak susnježicom i snijegom, dok će u subotu većinom ostati suho, samo je ujutro moguće malo snijega. U četvrtak će zatopliti, a onda u petak osjetno zahladnjeti, uz umjeren sjeverac koji će pojačavati hladan osjet.

Tri dana more

Na Jadranu promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno uz kišu, ali pljuskove s grmljavinom. U četvrtak će puhati umjereno do jako jugo, a u petak i subotu na sjevernom i srednjem dijelu bura. Zahladnjenje ovdje stiže dan kasnije, u subotu.

Dakle, što se tiče ostatka tjedna – većinom će biti oblačno. Osobito do vikenda. Često uz kišu, na moru pljuskove, a na kopnu u petak i snijeg. Ipak, on neće padati svugdje, štoviše u nizinama ne očekujemo obilniju količinu. U petak će na obali zapuhati i jaka do olujna bura.

