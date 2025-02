U Hrvatskoj se danas očekuje djelomice sunčano vrijeme. Najoblačnije će biti na zapadu, a u prvom dijelu dana uglavnom na sjevernom Jadranu mjestimice može pasti malo kiše. Puhat će slab vjetar, na istoku i umjeren jugoistočni, a na moru umjereno jugo, koji će prema večeri oslabiti. Ponegdje će zapuhati i bura. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti će iznositi između 4 i 8, na Jadranu od 12 do 16 stupnjeva.

U ponedjeljak se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, a prijepodne će biti sunčanih razdoblja, osobito u Dalmaciji. Lokalne kiše bit će ponajprije na sjevernom Jadranu i to uglavnom navečer i u noći na utorak. U unutrašnjosti je moguća i slaba susnježica te snijeg.

Puhat će slab vjetar, uz obalu samo ponegdje umjerena bura, popodne i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka iznosit će od -4 do 1, na obali i otocima između 6 i 10 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 3 do 7, a na Jadranu od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva.

Meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić najavio je da će idući tjedan na kopnu biti osjetno hladniji, pogotovo od utorka i srijede. U utorak može biti malo oborina na zapadu, a u srijedu i drugdje moguć je i snijeg. Temperatura će od utorka iznositi oko nule.

I pred Jadranom su oblačniji dani. Velika je vjerojatnost da će kiša pasti u utorak i srijedu, kad će zapuhati i ojačati jugo. Temperatura će se danju kretati oko 13, ali uz trend zahladnjenja.

