Velike količine kiše koje su padale tijekom vikenda podigle su vodostaje rijeka u zemlji i susjednim državama te izazvale poplave. Prognoza za danas, pa i većinu ovog tjedna, donosi dobre vijesti što se tiče novih kiša. Tek u petak dolaze novi oblaci iz kojih će padati malo kiše, a u gorju malo snijega. Veći problem bit će vjetrovito vrijeme na Jadranu te olujni i orkanski udari bure.

Danas će jutro biti uglavnom oblačno. Malo kiše ili susnježice padat će još na istoku zemlje, a u Lici može biti i slabog snijega. Temperatura će iznositi oko jednog stupnja, a u Gorskom kotaru i Lici će biti i hladnije: između -5 i nula stupnjeva. Na Jadranu će većinom biti sunčano, ali i vjetrovito. Bura će ujutro biti umjerena do jaka i tijekom dana će još malo slabjeti.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti i kraćih sunčanih razdoblja, a istočnije – oko Požege, Virovitice Bjelovara i Kutine – će i dalje biti oblačno. Temperatura će biti slična kao jučer: između tri i šest stupnjeva.

U Slavoniji će dan uglavnom biti oblačan, ali poslijepodne neće biti oborina. Najviša temperatura neće se puno promijeniti u odnosu na jučerašnjih tri do pet stupnjeva.

Sjeverni Jadran će danas malo predahnuti od bure, koja će tijekom dana biti umjerena do jaka, ali će navečer opet pojačati do olujnih, podno Velebita i orkanskih udara. Umjeren sjeveroistočnjak puhat će i u gorskom dijelu. Temperatura će se u gorju biti oko jednog stupnja, a na obali će iznositi i do 11 stupnjeva.

I u Dalmaciji će biti vjetrovito, ali i sunčano. Veći dio dana će puhati umjerena do jaka bara, ali će navečer opet jačati do olujnih udara. Na krajnejm jugu može biti i više oblaka. Temperatura će iznositi od 10 do 16 stupnjeva.

Tijekom narednih će dana u kopnenim krajevima biti suho, a više će sunčanih razdoblja biti sredinom tjedna. Vratit će se i magla, osobito u srijedu i četvrtak, a dnevne će temeprature porasti. Ipak, neće biti ni blizu onih koje smo imali ovog vikenda.

Na Jadranu slijede pretežno sunčani, ali vjetroviti dani uz mogućnost za malo kiše u srijedu i petak. Bura će do sredine tjedna imati i orkanske udare, a onda će oslabjeti i okrenuti na jugo.

