U srijedu stiže naglo i kratkotrajno zahladnjenje, pogledajte kakav nas vikend očekuje

Sa sjeverozapada nam se priblIžava jedan atmosferski poremećaj s hladnom frontom, no ta je fronta prilično suha, pa će nam uglavnom donijeti samo naglo jačanje sjevernog vjetra i pad temperature, a znatno rjeđe i kišu. Kiša će sutra padati samo lokalno!



Srijeda prijepodne će biti većinom sunčana, u Slavoniji i Dalmaciji i pretežno vedro. Najviše oblaka bit će u Istri, Primorju te u Gorskom kotaru i Lici, pa tamo može pasti malo kiše ili poneki pljusak.

Na kopnu će ujutro, oko 7 sati, zapuhati umjeren do jak sjeverac, a na sjevernom Jadranu, malo kasnije, jaka bura, pod Velebitom će biti i olujnih udara. U Dalmaciji će još puhati umjereno do jako jugo.

Najniža temperatura od 9 do 13, a na obali od 14 do 16 što samo po sebi nije hladno, ali zbog vjetra će se činiti hladnije.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, uz promjenjivu naoblaku. I dalje ostaje vjetrovito, puhat će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, tek će navečer malo oslabjeti. Temperatura će biti oko 20 stupnjeva, što je 5 do 10 stupnjeva niže nego posljednjih dana, pa će uz sjeverac biti prilično svježe.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu malo manje oblaka i shodno tome više sunca, tako da će biti pretežno sunčano, pa i malo toplije nego na zapadu. Temperatura će rasti do vrijednosti između 20 i 23 Celzijeva stupnja, no i ovdje će već ujutro zapuhati sjeverac koji će sredinom dana jačati, pa će biti svježije nego danas.



U Istri i Primorju promjenjivo oblačno. Bit će sunčanih razdoblja, ali mjestimice može pasti i malo kiše ili poneki kratak pljusak, vjerojatnije u Istri i na otocima. I dalje će puhati umjerena do jaka bura, zbog nje je na snazi žuti meteoalarm. Pod Velebitom će imati i olujne udare. Temperatura od 21 do 24.

U Gorskom kotaru i Lici drugi dio dana oblačniji, bit će umjereno do pretežno oblačno, lokalno uz malo kiše. Od jutra će puhati umjeren do jak sjeveroistočnjak, i to će nastaviti poslijepodne. Osjetno će biti svježije nego danas, s temperaturom od 16 do 20.



U Dalmaciji će poslijepodne biti djelomice do pretežno sunčano te uglavnom suho. Umjereno do jako jugo će slabjeti, potom će navečer i u noći zapuhati umjerena bura, prvo na sjeveru. Najviša dnevna temperatura ugodnih 22 do 25 Celzijevih stupnjeva.

Pročitajte i ovo propucani automobil Turudiću vraćeno vozilo, očevid je gotov: "To je službeni kalibar jugomilicije"

Pročitajte i ovo Užas kod Bologne VIDEO Eksplozija u talijanskoj hidroelektrani: Za više osoba se traga, četiri teško ozlijeđene

Vrijeme naredna tri dana

Druga polovina tjedna na kopnu bit će pretežno sunčana. Temperatura će ponovno rasti pa će za vikend već biti vrlo toplo, oko 26 Celzijevih stupnjeva. Prije toga, u četvrtak i petak, 23 do 25, tad će biti i još malo sjeverca, ali znatno slabije će puhati nego u srijedu.



I na obali će biti sunčano sljedećih dana. U petak i subotu i vedro. Puhat će bura, u četvrtak će još biti umjerena do jaka, u petak slaba, a zatim će u subotu zapuhati maestral. I na obali će svakim danom biti sve toplije. Ujutro uglavnom oko 15, a poslijepodne od 25 do ljetnih 27. More je još relativno hladno, 15 do 19 stupnjeva, no zrak je osjetno zatoplio, pa se oni malo hrabriji mogu već kupati.



U svakom slučaju, u srijedu će se vrijeme promijeniti, ali uglavnom samo u smislu temperature i vjetra, stiže svježiji zrak. U kopnenim predjelima će zahladnjeti za 5 do 10 stupnjeva, a na moru samo za stupanj do dva.

Međutim, posvuda će biti vjetrovito, u unutrašnjosti uz umjeren do jak sjeverac, a na obali uz buru. Većinom će biti sunčano, uz promjenjivu naoblaku, tek rijetko može pasti malo kiše, uglavnom na sjevernom Jadranu i u gorju.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.