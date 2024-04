VIDEO Eksplozija u talijanskoj hidroelektrani: Za više osoba se traga, četiri teško ozlijeđene

Četiri osobe su ozlijeđene, a šest se smatra nestalima nakon eksplozije u hidroelektrani blizu Bologne u utorak, rekli su lokalni izvori, a prenosi talijanska novinska agencija ANSA.

Do eksplozije je došlo oko 15 sati u hidroelektrani na jezeru Suviana.

Prema prvim informacijama, četiri osobe zadobile su teške opekline, a šest osoba se smatra nestalima.

Eksplozija se dogodila na dubini od 30 metara, rekao je lokalni gradonačelnik talijanskoj novinskoj agenciji.

Explosion in the hydroelectric power plant near Bologna

🇮🇹 Six men are missing after the explosion at the hydroelectric plant on Lake Suviana, not far from Bologna, local media reported today. pic.twitter.com/SOPkgHb4yX