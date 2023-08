Meteoalarmi i dalje na snazi: Meteorolog otkriva što nas čeka idućih dana i kad stiže promjena

I dalje na nas djeluje prostrana anticiklona koja se proširila nad velik dio Europe te osigurava stabilne i vruće vremenske prilike. Ipak, tlak zraka će uskoro početi padati, anticiklona će polako slabjeti, pa će za nekoliko dana ustupiti mjesto fronti koja je sad još daleko od nas, nad Atlantikom. Do tad još sunca i vrućine...



U četvrtak prijepodne tako ponovno sunčano, pretežno vedro, i od jutra toplo. U unutrašnjosti će lokalno biti magle - najveća vjerojatnost za nju u Zagorju, Međimurju, Podravini i Lici.

Vjetar će biti slab, samo na obali slab do umjeren burin.

Najniža temperatura na kopnu, od 17 do 21, a na obali od 26 do 28, no posvuda će brzo rasti pa će na moru već oko 7 sati postati vruće, a na kopnu oko 9 sati.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, uz malo oblaka, i vrlo vruće, ali ipak stupanj-dva manje nego u srijedu i utorak, oko 33 Celzijeva stupnja. Postoji i vrlo mala mogućnost za kratak popodnevni pljusak, ponajprije uz granicu sa Slovenijom.



I u Slavoniji će biti većinom sunčano i vrlo vruće, no ovdje je malo veća mogućnost za popodnevne pljuskove i grmljavinu, osobito u istočnoj Posavini, Srijemu i Baranji. Temperatura će biti oko 33, a vjetar slab osim za vrijeme pljuska kad nakratko može biti pojačan.



U Istri i Primorju pretežno vedro uz slab maestral, dok će u Gorskom kotaru i Lici biti sunčano, ali uz malu do umjerenu naoblaku, a ovdje su mogući i kraći, lokalni pljuskovi. Temperatura će u gorju rasti do 32, a na obali do 35, 36, ponegdje i 37 stupnjeva, pa je upaljen crveni Meteoalarm.



I u Dalmaciji ponovno sunčano i vrlo vruće. Temperatura će biti vrlo slična kao danas, između 35 i 37, pa je i dalje na snazi crveni i narančasti Meteoalarm. Nakon jutarnjeg burina, sredinom dana će zapuhati slab do umjeren maestral i uz more donijeti barem blago osvježenje.

Temperatura mora je između 25 i 28 stupnjeva, a idućih bi 3-4 dana moglo biti još malo toplije.



U četvrtak neće biti puno oblaka nad Hrvatskom, pa će UV indeks u cijeloj zemlji biti visok.



Petak, subota i nedjelja na kopnu pretežno sunčani i vrlo vrući. Promjena vremena se odgodila na ponedjeljak, tako da se nastavlja toplinski val. U subotu je vjerojatno vrhunac vrućine, tad će biti 36, a u petak i nedjelju oko 34 stupnja. U popodnevnim satima ipak postoji mala mogućnost za kratak, lokalni pljusak.



I na obali sunčano, većinom vedro te također vrlo vruće. U petak će još puhati maestral, a zatim od subote slabo do umjereno jugo. Noćna će temperatura biti oko 27, a dnevna 35, 36.



Znači, prema najnovijim prognostičkim materijalima, pogoršanje nam ipak stiže jedan dan kasnije, u ponedjeljak poslijepodne i navečer, tako da će nam vikend u cijeloj zemlji još biti sunčan i vrlo vruć, s temperaturom oko 35, a ponegdje i stupanj, možda i dva više od toga.

