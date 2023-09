Ćudljivo vrijeme i oproštaj od ljeta? Meteorolog otkriva što možemo očekivati

Jedna fronta je prošla, druga nam se, sa zapada, već priblIžava. Uz to, u atmosferi još ima dosta vlage, i u višim i u nižim slojevima, tako da smo daleko od stabilizacije, iako ćemo imati sunčana razdoblja.



U četvrtak ujutro promjenjivo oblačno. Više oblaka bit će Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici, a manje u Slavoniji i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, pa tamo očekujemo više sunca.

Na Jadranu oblačnije, osobito na sjeveru. Tamo je ujutro velika mogućnost za kišu i pljuskove, no pokojeg pljuska može biti i drugdje na obali, kao i u Gorskom kotaru i Lici. Na obali će puhati umjereno do jako jugo, na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar.

Bit će pomalo vjetrovito, ali ne i hladno. Na kopnu od 14 do 17 stupnjeva, a na Jadranu od 21 do 23.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj promjenjivo oblačno, uz veću mogućnost za lokalnu kišu i pljuskove, osobito rano poslijepodne kad će biti oblačnije. Kasnije ponovno više sunca. Vjetar će i dalje biti slab do umjeren, južnih smjerova, a temperatura će rasti do 27, 28 stupnjeva.



I preko Slavonije će poslijepodne proći jedan oblačan sustav, donijeti lokalnu kišu i pljuskove, no oni će biti brzoprolazni, kratkog vijeka tako da će kasnije poslijepodne ponovno biti i sunca. Puhat će slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar, osim za vrijeme pljuskova, kad će okrenuti na umjeren do jak jugozapadni. Temperatura oko 29.



U Istri i Primorju poslijepodne više sunca nego ujutro. Djelomično će se razvedravati, samo su rijetko još mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, osobito oko Rijeke. Zatim navečer ponovno, posvuda, raste mogućnost za kišu. Puhat će slabo do umjereno jugo i lebić, a temperatura će biti oko 27.

U Gorskom kotaru i Lici većinom oblačno, uz kišu, i samo kraća sunčana razdoblja. Temperatura od 20 do 23.



U Dalmaciji promjenjivo, lokalno uz kišu, a mogući su i Izraženi pljuskovi te grmljavina, vjerojatnije na sjeveru te u unutrašnjosti. Vjetar će biti umjeren do jak, i promjenjiv. Nakon juga će prolazno zapuhati lebić, zatim na jugu malo bure, a navečer opet posvuda jako jugo. Najviša temperatura od 26 do 28.



U petak na kopnu promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, te vruće i sparno, oko 29 stupnjeva. Malo kiše je moguće u Lici i Gorskom kotaru. Za vikend posvuda oblačno, kišovito i hladnije. Mjestimice će pasti veća količina oborine. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u subotu sjeveroistočni. Temperatura za vikend osjetno niža, ona maksimalna će biti između 20 i 23, a jutarnja 15 do 18.

I na obali u petak promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Kiše će tad biti uglavnom na sjevernom Jadranu. Za vikend oblačnije, uz češću, jaču i obilniju kišu. Povremeno i jake pljuskove s grmljavinom. Puhat će umjereno do jako jugo, prolazno i olujno, dok će u nedjelju zapuhati bura, i to prvo na sjeveru. Temperatura će se i ovdje sniziti, ne kao u unutrašnjosti naravno, ali osjetit će se tih 3 do 5 stupnjeva manje.

U četvrtak i petak će biti i sunca i kiše. Zatim za vikend prilično nepovoljno vrijeme - oblačno, hladnije i kišovito, ponegdje uz obilnu kišu. Sljedeći tjedan se naziru pak stabilnije i sunčanije prilike, osobito u kopnenim krajevima.

