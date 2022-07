Kakvo nas vrijeme očekuje u četvrtak i u sljedećim danima u vremenskoj prognozi otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja

U četvrtak ujutro bit će pretežno ili djelomice sunčano, a moguće je da će biti malo kiše, uglavnom u unutrašnjosti.

Vjetar na kopnu uglavnom slab, na Jadranu mjestimice umjerena bura, jedino podno Velebita ponegdje i jaka. Potom danju većinom sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 15 do 20, a na moru od 22 do 26 stupnjeva.

Stabilno u Središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji

U Središnjoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano vrijeme nastavit će se i poslijepodne. Postoji vrlo mala je mogućnost za poneki pljusak.

Bit će uglavnom i stupanj do dva više toplije nego u srijedu. Od 30 do 33. Većinom sunčano i toplo vrijeme bit će i u Slavoniji i Baranji. Najviša dnevna temperatura ovdje oko 33 stupnja.

Promjenjivo u gorskoj Hrvatskoj

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u četvrtak djelomice ili pretežno sunčano. S tim da će u gorju biti nešto nestabilnije pa postoji mogućnost za poneki izolirani pljusak s grmljavinom.

Puhat će bura i sjeverozapadnjak. Temperature će se u Lici kretati oko 30, u Gorskom kotaru 24, a na moru između 32 i 35 stupnjeva.

U Dalmaciji mogući pljuskovi s grmljavinom

U Dalmaciji će isto biti pretežno ili djelomice sunčano, vruće ali i nestabilno pa su tijekom dana mogući lokalni pljuskovi i grmljavina.

Ujutro će puhati bura, danju uglavnom sjeverozapadnjak, ponegdje jugozapadnjak.

Temperatura od 32 do 35 stupnjeva. More je prilično toplo, većinom od 26 do 28. Jedino na sjevernom dijelu, i to oko Opatije i Krka, vidi se utjecaj bure, pa je more nešto svježije nego drugdje.

UV-indeks će u našim krajevima biti visok ili vrlo visok, a ovisi, naravno, o povremeno umjerenoj naoblaci.

Za vikend moguće pogoršanje i niže temperature

U petak će prevladavati sunčano te će biti vruće, ponovno i još malo više nego danas i sutra. Rijetko će biti mogućnosti za poslijepodnevni pljusak.

Prema kraju dana i u noći na subotu sa zapada jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, pa će u subotu stoga biti promjenjivije, uz kišu, a lokalno će postojati uvjeti i za jače nevrijeme.

Pritom će vrućina popustiti. Krajem dana slijedi razvedravanje. U nedjelju potom većinom suho i sunčano uz ugodan sjeverac.

Temperature opet rastu, ali ubrzo slijedi još jedno osvježenje

Brzoja otkriva hoće li nas vrućina i dalje izluđivati: Pogledajte u kojim su dijelovima mogući pljuskovi s grmljavinom

I na Jadranu će veći dio petka još prevladavati sunčano. Krajem dana naoblačenje prvo u Istri, potom kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom kojih onda u subotu može biti duž cijelog Jadrana.

Temperatura malo niža, no i dalje većinom preko 30 stupnjeva. Puhat će sjeverozapadnjak, a u nedjelju, iza ove promjene vremena, zapuhat će bura.

